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Индонезия отказалась от российских истребителей Су-35

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  • 23.12.2021, 18:26
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Индонезия отказалась от российских истребителей Су-35

Вместо них Джакарта планирует закупить американские F-15EX или французские Rafale.

Джакарта рассматривает вопрос о приобретении американских истребителей F-15EX Eagle II или французских Dassault Rafale.

Индонезия отказалась от покупки 11 российских истребителей Су-35 поколения 4++ и вместо них планирует закупить американские F-15EX или французские Rafale. Об этом сказал начальник штаба ВВС Фаджара Прасетьо, сообщает interfax.ru со ссылкой на телеканал CNN Indonesia.

«C тяжелым сердцем мы отказались от планов приобретения Су-35, потому что, как мы с самого начала говорили, строительство военно-воздушных сил очень зависит от бюджета», – пояснил Фаджар в ходе посещения авиабазы Халим Перданакусума под Джакартой.

По его словам, в зависимости от возможностей бюджета Индонезия хотела бы закупить две-три эскадрильи истребителей поколения 4,5 среднего или тяжелого класса – всего около 30 единиц.

На данный момент Джакарта рассматривает вопрос о приобретении американских истребителей F-15EX Eagle II или французских Dassault Rafale.

«Выбор сужается на этих двух самолетах», – сказал Фаджар и добавил, что если Джакарта остановится на истребителях F-15EX, то она сможет их получить к 2027 году.

Как известно, Индонезия планировала приобрести 11 истребителей Су-35 на сумму 1,1 млрд долларов, но по итогам переговоров в 2018 году так и не подписала контракт. Тогда СМИ сообщали, что это связано с возможными санкциями США.

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