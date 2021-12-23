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Минское метро изменит график работы на новогодние праздники

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  • 23.12.2021, 18:41
  • 1,986
Минское метро изменит график работы на новогодние праздники

Как будут ходить поезда?

Минский метрополитен меняет график движения поездов в праздничные дни.

24 и 31 декабря 2021 года и 6 января 2022 года метро будет работать по графику пятницы, 25 и 26 декабря 2021 года.

1, 2, 7, 8, 9 января 2022 года – по графику воскресенья, сообщает пресс-служба метрополитена.

С 31 декабря на 1 января метро будет работать до 4:00. Вход на «Немигу», «Октябрьскую» и «Купаловскую» будет закрыт в 4:15.

С 00:00 по 4:15 1 января поезда на Московской и Автозаводской линиях будут двигаться с интервалом 6 минут, на Зеленолужской – 10 минут.

1 января метро откроется как обычно, в 5:30.

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