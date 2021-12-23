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Гаврилиада

14
  • Януте Лаиминга
  • 23.12.2021, 18:52
  • 13,736
Гаврилиада

Гаврила врет как сивый мерин, Гавриле рукоплещет зал.

Президент страны должен быть или молодым и умным, или старым и мудрым. Но нам (россиянам - прим.) не дали выбрать, а дали Путина. Но его режим нельзя назвать скучным и серым. Путинский режим крайне разносторонний: в нём есть и сталинизм, и "эпоха застоя", и скрепы из СССР, и авторитаризм, и диктатура – выбирай любой.

Как пример застоя – это ежегодные с 2003 года "Обращения", большие пресс-конференции и отчёты президента, которые превратились в скучнейшие мероприятия.

Итак, сегодня все журналисты одеты так "чтобы заметили": кто в розовом, кто в красном, кто в фиолетовом – карнавал, короче. При этом общая атмосфера, как на вокзале: стульчики, под ними и рядом сумки/ рюкзаки /бутылки с водой. Пока говорил Путин, все сидели в телефонах, смотрели по сторонам, с трудом борясь со сном.

Сколько лживой теплоты и понимания в голосе Путина, что прям противно. Особенно когда он "жалеет" беднеющее население, сочувствует ему, говорит о повышении цен и об инфляции. Как он умело переплетает в своих докладах информацию о трудной жизни "наших граждан" с увеличением количества денег в казне страны. Именно это немудрёное сплетение отвлекает от фактов и стирает негатив. Как всегда в словах Путина бурный оптимизм, радость от цифр, почему-то торжество, почти ликование, когда он говорит о развитии экономики. Вот некоторые высказывания Путина:

- экономика России восстанавливается быстрее мировой, вкл. развитие промышленности, с/х, инвестиций, строительства, растут з/п и доходы граждан – Короче, всё зашибись.

- путает цифры и Великий Новгород с Нижним. – "Был двоечником наш Гаврила и часто путал города".

- Навальный теперь у Путина не безымянный, теперь у него новое имя - "сиделец" - "Гаврила был тем фантазёром, что сам придумывал сюжет".

- Вы хотите, чтобы у нас было как в Турции? – "Гаврила отдыхал в Анталье, и в море потерял трусы".

- "Почти все страны мира пошли по нашему, российскому пути в области социальной помощи. А наша помощь большая, в т.ч. мы подняли МРОТ нашим гражданам, на что потратили триллионы рублей" – "Гаврила врёт как сивый мерин, Гавриле рукоплещет зал".

МРОТ в 2022 году: Литва = €730, Эстония = € 654, Латвия = €560, Россия = 13 617 рублей или €170.

- Путин не узнал Ксению Собчак - "Гаврила к старости слаб стал на передок - глазами в смысле".

- и опять: главные враги России - бедность, проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре – "Гаврила был шутник хреновый, Гаврила мухоморы ел".

- "Возможны ли ошибки? Да, жизнь сложна и многообразна, ничего не поделаешь.." – "Гаврила был экспериментатор, Гаврила с детства мазохист".

- "Полная нищета! Всех готовят к суровой зиме. Когда депутаты приезжают в регионы, пенсионеры с ними встречаются и говорят им - за что вы нас уничтожаете? И, конечно, плюют в экран, глядя на бравурные заявления представителя режима" - Это Путин об Украине, если что, а не о россиянах.

- "Изменение пола – это мракобесие. Женщина – это женщина, а мужчина – это мужчина. Я тут читал, что одного американца посадили за изнасилование, перед тюрьмой он объявил себя женщиной, его посадили в женское отделение, а он сразу в камере изнасиловал двух. – "Гаврила против смены пола, ну только если на паркет".

- "Надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого россиянина всегда. Вот мне Дед Мороз помог занять это место во главе России, пусть и исполнит ваши желания" – "Гаврила с детства был придурком, он часто падал из окна".

Пресс-конференция —- это целый океан лжи, подтассованных фактов и лицемерия. Поэтому никогда нельзя допускать выходцев из спецслужб на государственные посты, потому что их основной профессией является ложь, которая становится их второй натурой.

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