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Задержан журналист «Радыё Свабода» Олег Груздилович

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  • 23.12.2021, 18:57
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Задержан журналист «Радыё Свабода» Олег Груздилович
Олег Груздилович
Фото: t.me/radiosvaboda

В его доме выломали дверь.

Задержан журналист «Радыё Свабода» Олег Груздилович.

Как стало известно «Радыё Свабода», Олега Груздиловича увезли из его дома в Минске, выломали дверь. Его задерживали люди в масках.

Олег Груздилович является подозреваемым по уголовному делу «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (ст. 342 УК РФ). По этой статье ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В этом году Груздилович впервые вместе с двумя другими ветеранами «Свабоды» Инессой Студинской и Алесем Дащинским были задержаны 16 июля. В редакции «Радыё Свабода» был произведен обыск. Все они были освобождены в течение десяти дней.

Груздилович тогда отказался от дачи показаний. После освобождения он дал подписку о явке. Мужчина голодал три дня в знак протеста против задержания и в знак солидарности с Иной Студинской, которая голодала уже 9 дней, требуя разрешения на встречу со своим адвокатом.

Андрей Кузнечик, внештатный сотрудник «Радыё Свабода», уже почти месяц находится за решеткой, против него возбуждено уголовное дело. Журналист и консультант «Радыё Свабода» Игорь Лосик уже полтора года сидит в тюрьме. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

23 декабря стало известно, что белорусские силовики признали «Радыё Свабода» «экстремистским формированием».

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