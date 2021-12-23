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В Японии создали телеэкран, имитирующий вкусы пищи

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  • 23.12.2021, 19:14
В Японии создали телеэкран, имитирующий вкусы пищи

Устройство может стать полезным для обучения сомелье и поваров.

Профессор Хомэй Миясита из Университета Мэйдзи разработал прототип телевизионного экрана, который может имитировать вкусы пищи, что является еще одним шагом к созданию мультисенсорного просмотра, передает Reuters.

Устройство под названием Taste the TV (TTTV), использует карусель из 10 баллончиков с ароматизаторами, которые распыляются в комбинации для создания вкуса конкретной пищи. Затем образец вкуса прокатывается на гигиенической пленке по плоскому экрану телевизора, чтобы зритель мог его попробовать.

По словам Мияситы, в эпоху COVID-19 подобная технология может улучшить способы взаимодействия людей с внешним миром.

"Цель состоит в том, чтобы сделать возможным для людей испытать что-то вроде обеда в ресторане на другом конце света, оставаясь дома", - сказал он.

Миясита работает с командой из примерно 30 студентов, которые ранее создали другие устройства, связанные со вкусом, включая вилку, которая делает вкус еды более насыщенным. По его словам, прототип TTTV он создавал сам в течение прошлого года, а коммерческая версия будет стоить около 875 долларов.

Устройство можно применять для дистанционного обучения сомелье и поваров, а также дегустационных игр и викторин.

Миясита также ведет переговоры с компаниями об использовании его технологии распыления для, например, придания вкуса пиццы или шоколада кусочку поджаренному хлебу.

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