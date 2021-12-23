В Беларуси для россиянина Дудникова запросили 11 лет заключения

В Беларуси для россиянина Дудникова запросили 11 лет заключения2
- 23.12.2021, 19:16
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Приговор будет оглашен в Минском городском суде в открытом режиме 27 декабря.
Прокуратура в Беларуси попросила приговорить россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы. О таком требовании гособвинения сообщает правозащитный центр «Вясна».
Приговор будет оглашен в Минском городском суде в открытом режиме 27 декабря.
Дудников переехал в Беларусь в 2020 году ради девушки. Сообщалось, что по приглашению друзей он участвовал в озвучке материалов для оппозиционеров. Его задержали в конце мая 2021 года и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он сумел передать записку из СИЗО, в которой рассказал, что белорусские силовики избивали его и угрожали закопать живьем.