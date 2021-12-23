В Беларуси для россиянина Дудникова запросили 11 лет заключения 2 23.12.2021, 19:16

2,288

Егор Дудников

Приговор будет оглашен в Минском городском суде в открытом режиме 27 декабря.

Прокуратура в Беларуси попросила приговорить россиянина Егора Дудникова к 11 годам лишения свободы. О таком требовании гособвинения сообщает правозащитный центр «Вясна».

Приговор будет оглашен в Минском городском суде в открытом режиме 27 декабря.

Дудников переехал в Беларусь в 2020 году ради девушки. Сообщалось, что по приглашению друзей он участвовал в озвучке материалов для оппозиционеров. Его задержали в конце мая 2021 года и обвинили в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Он сумел передать записку из СИЗО, в которой рассказал, что белорусские силовики избивали его и угрожали закопать живьем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».