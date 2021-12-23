Вышел на свободу белорус, заступившийся за женщину в Жодино после того, как ее ударил «мент»3
- 23.12.2021, 19:36
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Дмитрий Янковский полностью отбыл срок наказания.
Вышел на волю политзаключенный Дмитрий Янковский, сообщают правозащитники. Дмитрий — житель Жодино, который заступился за женщину в Жодино после того, как ее ударил милиционер.
Дмитрий Янковский полностью отбыл срок наказания, его обвинили по статье 364 УК РБ — насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Наказание мужчина отбывал в исправительной колонии №7.