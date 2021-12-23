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Путин потребовал защитить россиян от интернета

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  • 23.12.2021, 19:42
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Путин потребовал защитить россиян от интернета

По мнению президента РФ, интернет является изобретением спецслужб Запада.

Общество нуждается в защите от негативных проявлений в интернете, заявил президент России Владимир Путин в ходе «Большой пресс-конференции» в четверг.

Контент, который распространяется в сети, по мнению Путина, должен «идти на пользу», а подмена интернетом реальной жизни приводит к «деградации» молодежи.

«Вопрос в том, чтобы молодые люди не заболевали этим интернетом, <…> чтобы жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались и музеи посещали, и в театрах бывали», - сказал Путин.

Власти, по словам президента, обсуждают пути по ограничению анонимности в интернете, где все «должно подчиняться правилам человеческого бытия - и моральным, и юридическим».

«Здесь нужно только одно - соблюсти золотую середину. Не подавлять свободу выражения и распространения информации, но в то же время защищать общество от возможных негативных проявлений», - сказал Путин.

«Огромной проблемой», по его словам, стали крупные западные IT-компании, управляющие ключевыми интернет-платформами.

«Отсюда и требование «приземления» этих платформ, чтобы они открывали здесь (в России - ред.) свои представительства, чтобы подчинялись национальному законодательству», - сказал Путин, имея в виду закон, который подписал в июне.

Его требования распространяются на 13 компаний, владеющих 22 ресурсами, которым выставлен де-факто ультиматум: либо подчинение российским нормам, либо жесткие меры вплоть до блокировки.

Это Google LLC (в том числе YouTube), Apple Distribution (AppStore), Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp), а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.

Они обязаны с 1 января 2022 года открыть филиалы в России, ограничивать доступ к информации, нарушающей российское законодательство; установить счетчик посещаемости, рекомендованный государством; зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить у себя электронную форму обратной связи с российскими пользователями.

В случае нарушения закон позволяет вводить запрет на размещение рекламы, ограничивать прием и отправку платежей, запрещать поисковую выдачу и трансграничную передачу персональных данных. В крайнем случае предусмотрена частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

«Мы будем продолжать настаивать в работе с мировыми платформами на том, чтобы они подчинялись требованиям нашего законодательства», - заверил Путин.

Ранее президент РФ говорил, что интернет является изобретением спецслужб Запада, которые там «сидят и все слушают и накапливают оборонную информацию».

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