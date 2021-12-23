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До -14°С ожидается в Беларуси 24 декабря

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  • 23.12.2021, 19:49
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До -14°С ожидается в Беларуси 24 декабря

Днем по юго-западу страны пройдет небольшой снег.

В пятницу будет пасмурно, ночью с прояснениями. Иногда ожидаются снег, слабая метель. Днем по юго-западу страны пройдет небольшой мокрый снег, прогнозируется слабый гололед. На отдельных участках дороги гололедица. Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 4-10, по юго-востоку при прояснениях 11-14 градусов мороза. Днем будет минус 1-7, по югу от нуля до плюс 1.

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