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«Произошло отрицание реальности»

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  • 23.12.2021, 20:01
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«Произошло отрицание реальности»
Фото: Reuters

Эпидемиолог о том, что будет с заболеваемостью COVID-19, когда самоизоляции для контактов больше нет.

В Беларуси отменили самоизоляцию для контактов первого и второго уровней при COVID-19. Теперь, если заболел кто-то из близких или коллеги на работе, человек, который мог подхватить инфекцию от них и не знать об этом, не останется на карантине дома, а продолжит ходить на работу или учебу, появляться в общественных местах. Может ли это ухудшить (или улучшить) ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Беларуси? Журналисты zerkalo.io спросили бывшего руководителя центра гигиены и эпидемиологии одного из районов Минска.

Наш собеседник, пожелавший остаться анонимным, работал в санэпидслужбе Минска за несколько лет до начала пандемии. Врач сразу напомнил, что изолирование людей, которые близко контактировали с заболевшим дома или на работе, проводилось не просто так: это помогало разорвать цепочки передачи инфекции от одного человека к другому и остановить развитие эпидпроцесса. По его мнению, важно, чтобы такие люди какое-то время не пересекались с другими, даже если у них нет симптомов.

— 10 суток откуда взяты? (в июле в Беларуси срок самоизоляции снижали до 7 дней. — Прим.) Это общепринятая практика, потому что в это время может идти инкубационный период, бессимптомная фаза. Но это не основание не вводить изоляцию. Ведь если человек заболел, но болезнь не проявляется, он передает инфекцию так же, как и люди с выраженными симптомами.

Медик добавил, что ограничения контактов заболевших также вводилось и для того, чтобы система здравоохранения успевала оказывать людям помощь на должном уровне.

— Когда процесс заражения идет медленнее, хватает кислородных установок, мест в реанимации, медиков, врачи и медперсонал успевает отдыхать — система может спасать жизни. Если эпидпроцесс отпускается, вирус распространяется быстрее, люди заболевают одномоментно — система может не справляться.

Врач отмечает, что в стране невысокий процент вакцинации (на 12 декабря было привито 32,3% населения), люди продолжают болеть и умирать, а лекарства, которое может на ранних стадиях вылечить COVID-19 до сих пор не существует. Поэтому, считает считает собеседник, нет оснований для отмены изоляции контактов заболевшего:

— Раз люди продолжают болеть, значит есть те, кто переносит инфекцию бессимптомно и может заражать других. Учитывая то, что нет обязательного ношения масок, проводятся массовые мероприятия — люди живут так же, как если бы инфекции не было. Произошло отрицание реальности: ковид существует, но мы его игнорируем, а это может привести к беде, — говорит специалист. — Никаких новых мер профилактики, более эффективных, чем изоляция контактов, не придумано.

Потому он считает, что ситуация с коронавирусной инфекцией в стране может ухудшится.

— На государственном уровне в СМИ будет распространяться информация, что нет необходимости в карантине, а сами люди не будут иметь оснований не пойти на работу или учебу — продолжат общаться с другими, посещать общественные места, передавать вирус. Высока вероятность подъема заболеваемости, ведь для инфекции нет препятствий — она будет распространяться быстрее, шире, кто бы что ни заявлял, — предполагает специалист и добавляет, что ограничения нужны, пока болезнь уносит жизни людей. — Может быть, эта мера вызвана экономическими причинами и затратами на выплаты больничных, может — популизмом, что наша страна справилась успешно с инфекцией. Можно, конечно, прятать статистику, но у меня это вызывает непонимание и возмущение — выходит, государственная система относится безразлично к жизни людей.

Врач посоветовал белорусам продолжать носить маски в общественных местах, избегать встреч с больными COVID-19 людьми, ведь «Совмин не отменил коронавирус и его последствия».

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