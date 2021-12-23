закрыть
23 декабря 2021, четверг, 20:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Газпром» снова не забронировал мощности трубы «Ямал-Европа»

4
  • 23.12.2021, 20:08
  • 1,972
«Газпром» снова не забронировал мощности трубы «Ямал-Европа»

«Газпром» отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу уже четвертый день подряд.

Российский газовый монополист «Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» на пятницу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы GSA Platform в четверг, 23 декабря.

«На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными», – говорится в сообщении.

Указано, что Газпром отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки уже четвертый день подряд.

Напомним, сегодня цена на газ в Европе отступила от исторического максимума и просела на 20% – ниже $1600 за 1 тысячу кубометров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип