«Газпром» снова не забронировал мощности трубы «Ямал-Европа» 4 23.12.2021, 20:08

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«Газпром» отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу уже четвертый день подряд.

Российский газовый монополист «Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» на пятницу.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные платформы GSA Platform в четверг, 23 декабря.

«На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн куб. м в сутки, однако они остались невостребованными», – говорится в сообщении.

Указано, что Газпром отказывается от бронирования прокачки по трубопроводу на следующие сутки уже четвертый день подряд.

Напомним, сегодня цена на газ в Европе отступила от исторического максимума и просела на 20% – ниже $1600 за 1 тысячу кубометров.

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