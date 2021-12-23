«Когда они затронули мою семью, я дал одному из белорусских дипломатов пощечину» 2 23.12.2021, 20:15

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Мужчина, которого обвиняют в нападении на белорусского консула в Лондоне, рассказал свою версию событий.

На выходных пресс-служба МИД сообщила, что на посольство Беларуси в Лондоне совершено нападение. По их информации, группа лиц атаковала фасад здания, а позже один из мужчин нанес «серьезные телесные повреждения» консулу, после чего в учреждении здравоохранения у дипломата диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и сломан зуб. Сегодня с редакцией Zerkalo.io связался белорус из Лондона, который утверждает, что является участником тех событий. По его словам, все было не совсем так.

— В Великобритании у меня много знакомых белорусов. От них я узнал, что в воскресенье днем пройдет протестная акция. Я решил купить туалетный ершик и средство для прочистки труб, написать на них «зубная щетка» и «паста» и поставить под дверь посольства. Собственно, так я и сделал, — описывает ситуацию собеседник и подчеркивает: к организации мероприятия он не имел никакого отношения. — Когда акция закончилась, люди стали расходиться. Я и еще пару человек зашли в паб рядом с посольством, посидеть-поговорить, как братья-белорусы.

Примерно в 19.40−19.45 по лондонскому времени, продолжает мужчина, он решил вернуться к зданию посольства и проверить, есть ли там еще его ершик и средство. К тому моменту, не скрывает, выпил уже «несколько стаканчиков виски», но, подчеркивает, «не был пьян». Три человека из компании, говорит, решили пойти с ним.

— Когда мы подошли к зданию, там стояло четыре человека. Как позже оказалось, что это сотрудники посольства. «Щетки» и «пасты» на месте не было. Увидев это, я спросил, почистили ли они зубы. После чего они стали агрессивно себя вести, оскорбляли меня, мою семью и родителей. Они кричали, все мы, диаспора, хотим продать страну Западу, — рассказывает собеседник. — Я не удержался. Стал отвечать ненормативной лексикой. Когда они затронули мою семью, у меня сдали нервы, и я дал одному из сотрудников, который сам ко мне подошел, пощечину. После чего тот развернулся и убежал вызывать полицию. В своих действиях я никаких дискредитирующих меня вещей не видел, поэтому остался на месте. Полиция приехала минуты через две. Меня арестовали, надели наручники.

— Вы говорите, что дали ему пощечину, но, по той информации, которую озвучивает МИД, у пострадавшего сломан нос, зуб и сотрясение мозга.

— Человек, которого я ударил, и тот, у кого столько травм, — это разные люди, — неожиданно отвечает собеседник. — Уже, когда стоял в наручниках, увидел, как из посольства вышел мужчина, который, как я и предполагаю, обвиняет меня в том, что я сломал ему нос и зуб.

— А почему вы так предположили?

— Он говорил обо мне с полицией, и у него был разбит нос.

— Кто разбил ему нос?

— Я не знаю.

— А кому вы дали пощечину?

— С этим человеком я не знаком. Могу его описать: рост примерно 185 — 190 сантиметров, худощавый, носит очки. Второй раз я увидел его, когда стоял в наручниках. Он подходил к полицейскому, чтобы забрать свою дипломатическую карту.

«Расследование по делу до сих пор продолжается. Мне нельзя вступать в контакт с сотрудниками посольства»

Затем, продолжает собеседник, его отвезли в полицию. С остальными находившимися там белорусами пообщались на месте — и их отпустили. В участке мужчина провел 21 час. Там, рассказывает, ему предоставили бесплатного адвоката, который сообщил: его обвиняют в том, что одному из сотрудников посольства он дал пощечину, а второму бросил в лицо коробку яиц.

— А когда была ситуация с яйцами?

— Такого не было, — отвечает собеседник, а позже уточняет. Когда они с другими белорусами сидели в пабе, он во время перекура сходил в ближайший магазин за яйцами, затем отправился к посольству, которое находится рядом с пабом, и бросил яйца в здание. — Но представителей посольства там тогда не было.

— Зачем вы это сделали?

— Накипело, — отвечает мужчина.

— В полиции вам говорили, какие травмы вы нанесли человеку, которому дали пощечину?

— А какие травмы могут быть от пощечины?

— А тому, в которого вы якобы бросили коробку с яйцами?

— Об этом мне ничего неизвестно, но, как я понимаю, это и есть тот человек, который обвиняет меня в нанесении травм, — отвечает собеседник и уточняет: о том, что он кого-то травмировал, узнал лишь, когда вышел из участка и включил телефон. — Я стал читать статьи об этой ситуации и был в шоке.

— А фамилии людей, которых вы травмировали, вам известны?

— Нет, у этих людей дипломатическая неприкосновенность, и их данные не раскрывают, — говорит собеседник.

По словам мужчины, адвокат ему объяснил, что его арестовали за мелкое хулиганство. В документе, который, отмечает собеседник, ему предоставили в полиции, написано, что его подозревают в «common assault». Это можно перевести как «обычное нападение». В Великобритании закон четко разграничивает квалификацию правонарушения в зависимости от последствий.

В данном можно говорить о том о том, что правонарушение не повлекло за собой телесных повреждений, но могло выразиться в кратковременном дискомфорте, боли. Например, сюда включаются даже плевки или толкание человека.

— Как вас отпустили?

— Расследование по делу до сих пор продолжается. Мне нельзя вступать в контакт с сотрудниками посольства, потому что это может быть представлено как угроза свидетелю. У полиции есть мои данные, они сказали, если будут вопросы, со мной свяжутся.

— Какое наказание вам грозит?

— На данный момент, как сказал адвокат, мне грозит от предупреждения до штрафа (согласно законам Великобритании, максимальное наказание за «common assault» составляет 6 месяцев лишения свободы, — Прим.).

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