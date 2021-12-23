В Японии представили автобус, который за 15 секунд превращается в поезд 23.12.2021, 20:32

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Причем, нажатием всего одной кнопки.

Автобус DMV японской компании Asa Seaside Railways способен превращаться в подобие поезда. Причем, нажатием всего одной кнопки.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Daily Mail.

Этот двухрежимный автомобиль или DMV (сокращение от Dual-mode vehicles) может трансформироваться из автобуса в поезд-локомотив всего за 15 секунд благодаря стальным железнодорожным колесам, которые можно опустить на рельсы одним нажатием кнопки.

При возвращении на асфальтовую дорогу, производится обратная операция: стальные колеса убираются и за дело принимаются колеса, обутые в шины.

DMV длиной около восьми метров способен перевозить 23 человека. При этом, автобус весит всего 5850 килограммов, что значительно легче обычного вагона поезда.

По рельсам он может двигаться со скоростью до 60 км/ч, но по дороге едет быстрее – в зависимости от установленных ПДД ограничений скорости.

Инновационный двухрежимный автобус должен начать работу в день Рождества по маршруту, который свяжет префектуры Токусима и Кочи на Сикоку, одном из четырех основных островов Японии.

Местные власти рассчитывают, что новый вид транспорта будет способствовать развитию туризма, поскольку маршрут проходит мимо горячих источников и прибрежных пейзажей, где предусмотрены остановки.

В настоящее время парк Asa Seaside Railways состоит из трех автобусов DMV, каждый которые ярко окрашены в зеленый, красный и синий цвета.

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