В Минске зальют 31 каток и 32 коробки 5 23.12.2021, 21:25

Объекты начнут готовить, когда температура будет составлять -5 в течение пяти суток.

Зимой в Минске зальют 31 каток и 32 хоккейные коробки, а также создадут 17 лыжных трасс.

Объекты начнут готовить, когда температура будет составлять -5 в течение пяти суток. При отсутствии снега для лыжных трасс в ФК «Минск», микрорайоне «Веснянка», лесопарковой зоне «Медвежино» и парке «900-летия Минска» будут задействованы снежные пушки, сообщает телеграм-канал Мингорисполкома.

Катки и хоккейные площадки на базе учреждение образования будут открыты для всех желающих с 9:00 до 21:00. Взять спортивный инвентарь напрокат можно будет в ФК «Минск», ФОЦ Партизанского района, РЦОП по игровым видам спорта «Дворец спорта», ледовом дворце на ул. Притыцкого.

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