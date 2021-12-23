закрыть
23 декабря 2021, четверг, 23:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Польше задержана группа мигрантов, приплывших из Беларуси по реке

  • 23.12.2021, 21:29
  • 4,176
В Польше задержана группа мигрантов, приплывших из Беларуси по реке

За минувшие сутки 48 человек пытались пересечь границу Польши и Беларуси.

В Польше задержали мигрантов, которые воспользовались понтоном для незаконного пересечения границы через реку. Об этом 23 декабря сообщила в Twitter пограничная служба страны.

"За минувшие сутки 48 человек пытались пересечь границу Польши и Беларуси", – говорится в сообщении.

Как рассказали польские пограничники, большая группа мигрантов из Ирака пыталась попасть в Польшу понтоном через реку.

"На участке, охраняемом подразделением пограничной службы в городе Крынках, группа из 24 граждан Ирака переправилась через реку Свислочь понтоном в сторону Польши", – сообщили в ведомстве.

Мигрантов задержали. В пограничной службе Польши утверждают, что им помогали белорусские службы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип