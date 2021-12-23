В Польше задержана группа мигрантов, приплывших из Беларуси по реке 23.12.2021, 21:29

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За минувшие сутки 48 человек пытались пересечь границу Польши и Беларуси.

В Польше задержали мигрантов, которые воспользовались понтоном для незаконного пересечения границы через реку. Об этом 23 декабря сообщила в Twitter пограничная служба страны.

"За минувшие сутки 48 человек пытались пересечь границу Польши и Беларуси", – говорится в сообщении.

Как рассказали польские пограничники, большая группа мигрантов из Ирака пыталась попасть в Польшу понтоном через реку.

"На участке, охраняемом подразделением пограничной службы в городе Крынках, группа из 24 граждан Ирака переправилась через реку Свислочь понтоном в сторону Польши", – сообщили в ведомстве.

Мигрантов задержали. В пограничной службе Польши утверждают, что им помогали белорусские службы.

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