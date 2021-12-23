Интереснее не придумаешь 4 23.12.2021, 21:47

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Фото: «Медиа-Полесье»

Две истории про режим и людей.

Фотография из деревни Охово, где пожилые женщины защищают от уничтожения вековые дубы, никого не оставила равнодушным. СМИ тут же облетела история, как жители села пытались бороться за свою культуру и наследие. Увы, безуспешно, пишет «Солидарность».

Власти в очередной раз показали, кто в доме хозяин. Против бабушек был вызван ОМОН. Дубы спилены. А директор местного дома культуры, который собирал подписи против уничтожения вековых деревьев, задержан и отправлен на 15 суток за решетку.

Эта история как нельзя лучше показывает отношение власти к людям. Тупая сила против любой, даже самой безобидной, попытки несогласия. Цель одних — защитить святые символы от уничтожения, других — уничтожить ростки сопротивления. Любого. Даже вот такого немощного.

Сегодня мы вживую наблюдаем, как власть от функции защиты общества перешла к функции защиты себя от общества. И это их главная задача.

Хотя, например, в истории с задержанием пьяного водителя в мерче от Лукашенко все, казалось бы, шло иначе. Попавшийся за рулем в алкогольном опьянении мужчина был остановлен ГАИ и, как и следовало, препровожден в отделение. Но…

Выложенное видео с нарушителем оперативно исчезло с сайта МВД. Похоже, мощный оберег в виде «золотой коллекции» цитат великого вождя кого угодно может сделать невидимым.

Но ролик разлетелся по соцсетям. И вот теперь Байнет гадает: что же будет водителю в мерче от «Первого» — сделают руководителем Большого театра (мужчина оказался очень похожим на одного из его музыкантов)?

И тут впору вспомнить директора оховского дома культуры. Оберег в виде вековых дубов не спас его от 15 суток. Теперь осталось узнать, на что способен антиалкогольный заговор от Лукашенко? Как говорится: «Будет очень интересно».

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