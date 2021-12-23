Новый электромобиль Ford сможет заряжать другие электрокары

Новый электромобиль Ford сможет заряжать другие электрокары2
- 23.12.2021, 22:01
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Процесс зарядки происходит так же быстро, как и от стандартной розетки.
Американский автопроизводитель Ford в 2022 году выпустит на рынок электрический пикап F-150 Lightning, особенностью которого является возможность подзаряжать другие электромобили, передает Forbes.
Батарея пикапа может спасти не только разрядившийся электромобиль, но и стать аварийным источником энергии при отключении света в доме.
Для обеспечения аварийного питания в пикапах F-150 установлена розетка Ford Pro Power на 240В, бортовой генератор и аккумулятор большой ёмкости.
По словам производителей, процесс зарядки от электромобиля происходит так же быстро, как и от стандартной розетки.