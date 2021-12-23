Министр ЖКХ: Белорусы оплачивают 83% себестоимости ЖКУ 6 23.12.2021, 22:05

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Еще две категории людей оплачивают ЖКУ в полном объеме.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель в эфире ОНТ заявил, что белорусы оплачивают порядка 83% себестоимости коммунальных услуг.

«На сегодняшний день потребители жилищно-коммунальных услуг оплачивают все услуги практически по себестоимости, за исключением двух – отопление и подогрев воды. Здесь 20% оплачивает население, 80% оплачивает государство. Это самая дорогая услуга, безусловно, особенно в отопительный период», — сказал он.

Чиновник уточнил, что в стране есть две категории людей, которые оплачивают ЖКУ в полном объеме — незанятые в экономике, и люди, имеющие жилье, в котором никто не прописан.

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