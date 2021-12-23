Маньяки и протоплазма 3 Александр Скобов

23.12.2021, 22:16

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Александр Скобов

Пока где-то существует либеральная демократия, они не могут быть уверены в бесконечном сохранении своей власти.

Путин продолжает ультимативно требовать от США убрать из Украины ракеты средней дальности с ядерными боеголовками. Тех, кто считает, что последний острый приступ военной истерии – не более чем понты для внутреннего потребления, я хочу спросить: а как после таких грозных заявлений путинский зомбоящик будет объясняться с "глубинным народом"?

Что он скажет, после бесчисленных воплей о том, что нас довели до края и отступать больше некуда, что мы не можем и не будем дальше терпеть наглость НАТО, терпеть развязанный американцами террор против России? Вот вы все это вопили, и даже главный начальник громыхал своим железом в голосе – и что? Ничего не произошло? Все осталось, как есть? Отступили, поджав хвост?

Или может, зомбоящик признается глубинному народу, что не было в Украине никаких "Першингов", как и "распятых мальчиков"? Нет, вам нужно будет предъявить хоть какую-то духоподъемную победу. Вам надо показать, что, благодаря твердой и решительной позиции пахана и его братвы, НАТО остановлен и отступает. И если вы не можете показать картинку, как демонтируют американские "Першинги" в Украине, а НАТО униженно подписывает путинский ультиматум, вам надо хотя бы взять Мариуполь. После тяжелых и продолжительных боев. В которых за Родину и Путина отдали свою жизнь тысячи российских парней.

Вероятности войны с Украиной и ее возможным последствиям я посвятил статью "Если завтра война". Здесь я хочу продолжить эту тему.

Мои опасения основаны на том, что для большой войны существуют объективные предпосылки. Неразрешимые противоречия, в которых запутался современный мир. С одной стороны, существующая международная система декларирует равенство и свободу всех народов, отказ от применения силы и угрозы ее применения, верховенство международного права, неотъемлемость прав человека и их приоритет. С другой стороны, существует группа новых агрессивных и наглых автократий, которые такой международный порядок не признают, оспаривают и всячески стараются разрушить. И постоянно нарушают.

При этом в рамках нынешней высокоглобализированной миросистемы автократии и демократии крепко "связаны одной цепью". Порвать эту цепь чрезвычайно трудно. И если она порвется, ее концы больно ударят и по тем, и по другим. Однако и совместное существование в едином пространстве становится все более нестерпимым для обеих сторон.

Тирании не могут окончательно утвердить свое право на насилие внутри собственных стран, не разрушив всю международно-правовую систему, основанную на идее ограничения этого права. Они не могут чувствовать себя спокойно, пока выдавленная ими в эмиграцию оппозиция сохраняет свободу политической деятельности за рубежом. Пока технологии современного информационно открытого мира дают ей небывалые возможности обращаться к своим согражданам поверх всех барьеров, блокировок и ограничений.

Из этого клубка противоречий теоретически возможны три выхода:

1. Демократии находят способы принудить автократов подчиниться праву. Это будет означать интеграцию автократий в мировое демократическое сообщество и, в конечном счете, их исчезновение. Это сценарий победы сил прогресса.

2. Автократы заставят мир вернуться в "эпоху империй", когда каждый был сам за себя, и все решала сила и наглость. Это будет означать перманентную войну всех против всех. Это сценарий глубокого цивилизационного отката в "Темные века".

3. Глобальная миросистема распадется на два противостоящих лагеря, которые прервут большую часть экономических, научных, культурных, информационных и прочих связей друг с другом. Они отгородятся друг от друга всевозможными "рвами" и "занавесами". "Линия разграничения" не будет стабильна. Постоянно будет идти борьба за перетягивание на свою сторону кого-нибудь из противоположного лагеря. От глобального военного столкновения будет удерживать только страх полного взаимного уничтожения. Если такого столкновения не произойдет, рано или поздно одна из сторон просто надорвется в бесконечной гонке вооружений и в той или иной форме капитулирует. Это сценарий "Второй Холодной войны".

Алармистам возражают, что масштабной войны с Украиной путинский режим не переживет. Неизбежны большие потери, которые будет не скрыть. А вы уверены, что их будут скрывать? Что они не станут тем кровавым фоном, на котором болезненный для многих разрыв связей с западом "легче зайдет"? Вот наши солдаты, убитые натовцами. А вы нам про какие-то программы межвузовского обмена!

И вот тут я слышу возражение, которое многим кажется неотбиваемым. Не может хотеть разрыва с Западом наша правящая клептократическая элита. На Западе их капиталы, виллы, дети, жены. Вся их идеология – в пользовании благами ненавидимого ими Запада. Даже если и заведется кучка маньяков, готовых все это спалить, правящая элита в целом им не даст…

Вы серьезно? Вот эта насквозь прохолуенная "жрущая и размножающаяся протоплазма" из романа Стругацких может кому-то "не дать"? Может дать отпор настоящим маньякам? Маньяки всегда возьмут верх над протоплазмой. Построят ее, как захотят. Еще и ее детишек на фронт пошлют. И те пойдут. Под восторженные рукоплескания пипла.

Путин и его ближайшие приспешники – настоящие маньяки. Раздувающиеся от мании величия, замешанной на мании преследования. Уверовавшие в свою историческую миссию – сбросить растленный Запад с корабля современности. Но и без пафосных доктрин твердо знающие: пока где-то существует либеральная демократия, они не могут быть уверены в бесконечном сохранении своей власти.

Капитулировать перед Свободным миром они явно не собираются. Значит, у них остается только два варианта. Если получится, принудим Запад к геополитической капитуляции. К уходу из мировой истории. Не получится – расколем мир напополам. Кстати, Запад стоит перед той же дилеммой. Если, конечно, он сам не собирается капитулировать. Если он сам не протоплазма.

Александр Скобов, kasparov.ru

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