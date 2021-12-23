закрыть
23 декабря 2021, четверг, 23:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Маньяки и протоплазма

3
  • Александр Скобов
  • 23.12.2021, 22:16
  • 4,400
Маньяки и протоплазма
Александр Скобов

Пока где-то существует либеральная демократия, они не могут быть уверены в бесконечном сохранении своей власти.

Путин продолжает ультимативно требовать от США убрать из Украины ракеты средней дальности с ядерными боеголовками. Тех, кто считает, что последний острый приступ военной истерии – не более чем понты для внутреннего потребления, я хочу спросить: а как после таких грозных заявлений путинский зомбоящик будет объясняться с "глубинным народом"?

Что он скажет, после бесчисленных воплей о том, что нас довели до края и отступать больше некуда, что мы не можем и не будем дальше терпеть наглость НАТО, терпеть развязанный американцами террор против России? Вот вы все это вопили, и даже главный начальник громыхал своим железом в голосе – и что? Ничего не произошло? Все осталось, как есть? Отступили, поджав хвост?

Или может, зомбоящик признается глубинному народу, что не было в Украине никаких "Першингов", как и "распятых мальчиков"? Нет, вам нужно будет предъявить хоть какую-то духоподъемную победу. Вам надо показать, что, благодаря твердой и решительной позиции пахана и его братвы, НАТО остановлен и отступает. И если вы не можете показать картинку, как демонтируют американские "Першинги" в Украине, а НАТО униженно подписывает путинский ультиматум, вам надо хотя бы взять Мариуполь. После тяжелых и продолжительных боев. В которых за Родину и Путина отдали свою жизнь тысячи российских парней.

Вероятности войны с Украиной и ее возможным последствиям я посвятил статью "Если завтра война". Здесь я хочу продолжить эту тему.

Мои опасения основаны на том, что для большой войны существуют объективные предпосылки. Неразрешимые противоречия, в которых запутался современный мир. С одной стороны, существующая международная система декларирует равенство и свободу всех народов, отказ от применения силы и угрозы ее применения, верховенство международного права, неотъемлемость прав человека и их приоритет. С другой стороны, существует группа новых агрессивных и наглых автократий, которые такой международный порядок не признают, оспаривают и всячески стараются разрушить. И постоянно нарушают.

При этом в рамках нынешней высокоглобализированной миросистемы автократии и демократии крепко "связаны одной цепью". Порвать эту цепь чрезвычайно трудно. И если она порвется, ее концы больно ударят и по тем, и по другим. Однако и совместное существование в едином пространстве становится все более нестерпимым для обеих сторон.

Тирании не могут окончательно утвердить свое право на насилие внутри собственных стран, не разрушив всю международно-правовую систему, основанную на идее ограничения этого права. Они не могут чувствовать себя спокойно, пока выдавленная ими в эмиграцию оппозиция сохраняет свободу политической деятельности за рубежом. Пока технологии современного информационно открытого мира дают ей небывалые возможности обращаться к своим согражданам поверх всех барьеров, блокировок и ограничений.

Из этого клубка противоречий теоретически возможны три выхода:

1. Демократии находят способы принудить автократов подчиниться праву. Это будет означать интеграцию автократий в мировое демократическое сообщество и, в конечном счете, их исчезновение. Это сценарий победы сил прогресса.

2. Автократы заставят мир вернуться в "эпоху империй", когда каждый был сам за себя, и все решала сила и наглость. Это будет означать перманентную войну всех против всех. Это сценарий глубокого цивилизационного отката в "Темные века".

3. Глобальная миросистема распадется на два противостоящих лагеря, которые прервут большую часть экономических, научных, культурных, информационных и прочих связей друг с другом. Они отгородятся друг от друга всевозможными "рвами" и "занавесами". "Линия разграничения" не будет стабильна. Постоянно будет идти борьба за перетягивание на свою сторону кого-нибудь из противоположного лагеря. От глобального военного столкновения будет удерживать только страх полного взаимного уничтожения. Если такого столкновения не произойдет, рано или поздно одна из сторон просто надорвется в бесконечной гонке вооружений и в той или иной форме капитулирует. Это сценарий "Второй Холодной войны".

Алармистам возражают, что масштабной войны с Украиной путинский режим не переживет. Неизбежны большие потери, которые будет не скрыть. А вы уверены, что их будут скрывать? Что они не станут тем кровавым фоном, на котором болезненный для многих разрыв связей с западом "легче зайдет"? Вот наши солдаты, убитые натовцами. А вы нам про какие-то программы межвузовского обмена!

И вот тут я слышу возражение, которое многим кажется неотбиваемым. Не может хотеть разрыва с Западом наша правящая клептократическая элита. На Западе их капиталы, виллы, дети, жены. Вся их идеология – в пользовании благами ненавидимого ими Запада. Даже если и заведется кучка маньяков, готовых все это спалить, правящая элита в целом им не даст…

Вы серьезно? Вот эта насквозь прохолуенная "жрущая и размножающаяся протоплазма" из романа Стругацких может кому-то "не дать"? Может дать отпор настоящим маньякам? Маньяки всегда возьмут верх над протоплазмой. Построят ее, как захотят. Еще и ее детишек на фронт пошлют. И те пойдут. Под восторженные рукоплескания пипла.

Путин и его ближайшие приспешники – настоящие маньяки. Раздувающиеся от мании величия, замешанной на мании преследования. Уверовавшие в свою историческую миссию – сбросить растленный Запад с корабля современности. Но и без пафосных доктрин твердо знающие: пока где-то существует либеральная демократия, они не могут быть уверены в бесконечном сохранении своей власти.

Капитулировать перед Свободным миром они явно не собираются. Значит, у них остается только два варианта. Если получится, принудим Запад к геополитической капитуляции. К уходу из мировой истории. Не получится – расколем мир напополам. Кстати, Запад стоит перед той же дилеммой. Если, конечно, он сам не собирается капитулировать. Если он сам не протоплазма.

Александр Скобов, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Хор товарища Швондера
Хор товарища Швондера Владимир Халип
Есть договор
Есть договор Андрей Санников
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко?
Почему молчат об антисемитизме Лукашенко? Леонид Невзлин
Нелюбовь и голуби
Нелюбовь и голуби Ирина Халип