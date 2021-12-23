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В Минске школьник сжег автомобиль

  • 23.12.2021, 22:30
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В Минске школьник сжег автомобиль

Фотофакт.

Сотрудники милиции по подозрению в поджоге автомобиля задержали учащегося 10 класса одной из столичных школ, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что школьник, находясь возле гаражного кооператива, вскрыл припаркованный Opel Zafira. В результате проведенных им манипуляций с найденной в машине зажигалкой в салоне загорелась обшивка. Автомобиль сгорел, а подросток с места происшествия скрылся.

Сумма причиненного ущерба составила около 3500 долларов США.

В отношении парня возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом.

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