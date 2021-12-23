В Минске школьник сжег автомобиль 23.12.2021, 22:30

6,666

Фотофакт.

Сотрудники милиции по подозрению в поджоге автомобиля задержали учащегося 10 класса одной из столичных школ, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что школьник, находясь возле гаражного кооператива, вскрыл припаркованный Opel Zafira. В результате проведенных им манипуляций с найденной в машине зажигалкой в салоне загорелась обшивка. Автомобиль сгорел, а подросток с места происшествия скрылся.

Сумма причиненного ущерба составила около 3500 долларов США.

В отношении парня возбудили уголовное дело за умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».