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Конкурент Tesla сделает обычные машины безопасными для планеты

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  • 23.12.2021, 22:47
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Конкурент Tesla сделает обычные машины безопасными для планеты

General Motors создал устройства для превращения обычной машины в электрокар.

Американский автогигант General Motors (производит Cadillac, Chevrolet и Buick) нашел способ сделать обычные машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) безопасными для планеты. Один из главных конкурентов Tesla создал устройства для превращения обычных автомобилей в электрокары. Об этом сообщается на сайте компании.

Впервые электродвигатель для установки в традиционных машинах анонсировала в ноябре Ford Motor. Однако в случае c General Motors (GM) сделать экологичными можно будет не только легковые автомобили, но также водный транспорт и спецтехнику. Заменить ДВС можно будет на полностью электрический двигатель либо на гибридный с водородными топливными элементами.

В GM ожидают, что рынок компонентов для перевода автомобилей на электротягу к 2030 году вырастет до 20 миллиардов долларов (около 1,4 триллиона рублей) на фоне стремления промышленных отраслей к сокращению углеродного следа. До 2025 года корпорация планирует вложить в производство электромобилей и сопутствующих компонентов 35 миллиардов долларов. Программа конверсии обычных машин в электрические должна заработать с 2022 года.

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