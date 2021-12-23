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США не согласились с предложениями России по НАТО

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  • 23.12.2021, 23:12
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США не согласились с предложениями России по НАТО

На прошлой неделе Москва направила Вашингтону предложения по гарантиям безопасности.

Вашингтон не готов соглашаться с предложениями России по гарантиям безопасности, которые касаются НАТО. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Россия представила предложения, с какими-то мы согласились бы, с какими-то, например касающимися НАТО, конечно, нет», — сказала она.

По ее словам, США считают переговоры с Россией оптимальным путем урегулирования разногласий. Псаки процитировала президента России Владимира Путина, который ранее на ежегодной пресс-конференции выразил надежду на то, что развитие ситуации пойдет по переговорному пути. «Мы также считаем, что это лучший путь и правильный путь вперед», — сказала она.

Вместе с тем представитель Белого дома отвергла обвинения в адрес западных стран в эскалации напряженности вокруг Украины. «Факты — смешная штука, и факты указывают на то, что единственная агрессия, которую мы видим на российско-украинской границе, — это наращивание военной группировки Россией и воинственная риторика от лидера России», — подчеркнула Псаки. Она также рассказала, что в январе пройдут переговоры российских и американских представителей по теме Украины, сейчас дорабатываются детали.

Вопрос о необходимости юридических гарантий безопасности, исключающих любые продвижения НАТО на восток, в начале августа вновь поднял президент России Владимир Путин. Глава государства тогда подчеркнул, что Москве нужны именно юридические гарантии, потому что западные страны не выполнили взятые на себя устные обязательства.

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