Путин высказался о единой валюте РФ и режима Лукашенко 9 23.12.2021, 23:00

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Эту тему он затронул во время пресс-конференции.

Единая валюта России и Беларуси - возможный в будущем вопрос, но сначала нужна синхронизация в экономике, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в четверг, 23 декабря.

«Вот мы строим «союзное государство». Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, просто несравнимо. Я уже сейчас не говорю про единую валюту, бог с ним, это вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет», - цитирует главу российского государства ТАСС.

По словам Путина, сначала нужно синхронизировать законодательство двух стран в сфере экономики, антимонопольное законодательство, налоговое и таможенное. «Мы обо всем этом договорились, сейчас начнем работать. Уверен, что результаты будут», - резюмировал президент РФ.

«У нас уже многое сделано, особенно в социальных вопросах. Я имею в виду и свободное передвижение, и положение на рынке труда, и даже обеспечение социальное по целому ряду направлений. Сейчас у нас речь идет о том, чтобы синхронизировать налоговое, таможенное дело и законодательство. Это чрезвычайно важно, чтобы обеспечить единообразное понимание того, как мы будем действовать совместно для достижения наивысшего результата», - подытожил Путин.

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