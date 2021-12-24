На украинского депутата, который встречался с Лукашенко, завели уголовное дело за госизмену 9 24.12.2021, 8:07

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Ему инкриминируется «создание русского мира в Украине».

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила дело против депутата Верховной рады Евгения Шевченко, который встречался в Минске с Александром Лукашенко. Об этом сообщили украинские СМИ, Шевченко подтвердил информацию в своем телеграм-канале.

Нардеп заявил, что «раз уж информация просочилась в СМИ», то он «вынужден сообщить, что действительно СБУ открыла» против него «дело по ст. 111 Уголовного кодекса Украины». По словам Шевченко, это связано «с его дружбой с Беларусью».

Депутат также добавил, что ему инкриминируется «создание русского мира в Украине».

В мае этого года Шевченко был исключен из парламентской фракции президентской партии «Слуга народа». Этому решению предшествовала встреча депутата с Александром Лукашенко. Шевченко не раз посещал Беларусь, выступал в государственных СМИ в качестве эксперта, выражая полную поддержку Лукашенко, и даже принимал участие во «всебелорусском народном собрании».

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