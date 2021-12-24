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Сочельник по Григорианскому календарю: история и традиции праздника

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  • 24.12.2021, 8:12
  • 8,124
Сочельник по Григорианскому календарю: история и традиции праздника

Как отмечают этот день и чего нельзя делать?

24 декабря по Григорианскому календарю у католиков, протестантов и некоторых христианских церквей восточного обряда большой праздник — Сочельник, который предшествует католическому Рождеству 25 декабря. В 2021 году праздничный вечер приходится на пятницу. Как празднуют этот день и чего нельзя делать?

Католическое Рождество наступает в ночь на 25 декабря, а вечером 24 числа отмечают Сочельник. Его будут праздновать более 1,2 млрд человек в мире, а это приблизительно половина всех христиан, — именно только людей причисляют себя к католикам.

Считается, что наименование «сочельник» происходит от слова «сочиво», обозначающего кашу с медом и фруктами, кутью. Утром этого дня в католических храмах служится месса по чину Адвента, а затемно начинается месса навечерия Рождества. Рождество и предшествующий ему Сочельник в большинстве стран мира — семейные праздники, когда члены семьи, как далеко друг от друга они бы ни находились ежедневно, собираются за одним празднично накрытым столом. Католическое рождество, а точнее Рождество христиан западного обряда, которое приходится на 25 декабря, в большинстве христианских стран мира — выходной день.

В Сочельник и Рождество существует ряд запретов.

Поскольку это большой праздник, посвященный рождению младенца Христа, в Сочельник нельзя садиться за стол в неопрятной старой одежде, нужно одеться нарядно. При этом черный траурный цвет неуместен, верующие полагают, что он даже может принести несчастье в скором будущем.

24 декабря, в Сочельник, нельзя чревоугодничать. Обед заменяют легким перекусом.

Нельзя и скупиться, ужиматься в расходах на праздник — это может обернуться будущей нищетой.

Ругаться, ссориться, сквернословить запрещено.

Существует верование, что отправившись на охоту в лес, можно погибнуть, заблудившись, замерзнув либо попав в когти дикого зверя.

В день Рождества под запретом физический труд, рукоделие, шитье, ведь это время — праздник, когда положено отдыхать, проводить время с близкими, предаваться благим мыслям.

С наступающим Рождеством Христовым!

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