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Винегрет опасных мыслей в путинской голове

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  • Андрей Смирнов, «Новое время»
  • 24.12.2021, 8:17
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Винегрет опасных мыслей в путинской голове

Ключевые заявления на пресс-конференции.

Винегрет опасных мыслей в путинской голове. Москва не даст гарантий ненападения на Украину, считая ее виновницей нынешнего обострения на Донбассе, и не видит шансов выстроить отношения с Киевом. Обо всем этом и многом другом сегодня высказался на своей большой пресс-конференции по итогам 2021 года президент РФ Владимир Путин.

Вот его ключевые заявления, касающиеся Украины:

Гарантий ненападения не будет. «По поводу гарантий: наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловной гарантии безопасности России. Мы дали понять, что дальнейшее расширение НАТО на Восток неприемлемо. Это не мы пришли с ракетами к Штатам. Это они ставят ракеты на пороге нашего дома», — сказал Путин.

Военную операцию планирует Украина. «Складывается впечатление, что готовится третья военная операция [со стороны Украины], и, может быть, готовиться нужно к этому, — сказал российский лидер. — Второй вариант — создание „анти-России“ на Украине с накачкой оружием и промыванием мозгов населению. Как жить дальше нашей стране? С оглядкой? А потом на решение вопроса Донбасса толкнут радикалов. […] Но мы же должны думать о перспективах своей безопасности на ближайшее время. Ждать, когда долбанут?»

НАТО идти на восток не должно. «Без всяких хитростей мы прямо поставили вопрос: никакого движения на Восток быть не должно, — уверен президент РФ. — Мяч на их стороне. В целом пока мы видим положительную реакцию. Американская сторона готова к переговорам в Женеве [в начале 2022-го, — между РФ и США], представители назначены. Надеемся, что процесс пойдет по этому пути».

Русских «выдавливают с исторической территории». «Мы вынуждены были что-то делать в 2014-м году, — заявил Путин. — Так возник кризис. Хорошо. Дважды украинские власти попробовали решить вопрос силой. Результат? Окружение, потери и Минские соглашения. Они хорошие или нет? Единственно возможные. Проблема в чем? Не хотят исполнять. Объявили русских, проживающих на этих территориях, некоренным народом. Потом выдавливают русских с исторической территории».

Донбасс должен получить автономию. «В Минских соглашениях написано, что нужно внести изменения в конституцию Украины и обеспечить по сути автономию: провести выборы, объявить амнистию. Что мы видим? Вместо выборов — военная администрация, вместо амнистии — люстрация, вместо политического урегулирования — вводят войска. Где изменения в конституцию? При этом там написано, что они должны быть согласованы с представителями „ЛНР“ и „ДНР“. Не только не согласовывают, не только не вносят предложения, а отказываются разговаривать с представителями Донбасса», — рассказал Путин.

Россия — не сторона конфликта. «Будущее Донбасса должны определять люди, которые живут на Донбассе, — считает Путин. — Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условия для определения будущего этих людей. Есть ли проблемы? Да, потому что в соответствии с Минскими соглашениями Россия является посредником, а нас хотят сделать стороной конфликта. Мы на это не соглашались».

Зеленский «под влиянием нациков». «Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят в Украине — нациков <…> В чем проблема для нас? Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения с Украиной, причем любой ценой, идем на все практически. <…> Мы готовы работать с теми силами, которые хотели бы выстроить отношения с РФ в таком добрососедском ключе. Что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции Украины против своих граждан [речь, очевидно, идет о Викторе Медведчуке], убийства на улице. Вон, в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов, хоть кто-то пальцем пошевельнул? У нас нет шансов: людей, которые хотят с нами работать, уничтожают».

Андрей Смирнов, «Новое время»

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