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Должникам по коммуналке в Беларуси приготовили новые «сюрпризы»

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  • 24.12.2021, 10:50
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Должникам по коммуналке в Беларуси приготовили новые «сюрпризы»

Речь идет о десятках тысяч человек.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель рассказал телеканалу ОНТ о методах борьбы с неплательщиками коммуналки. Он также сообщил, что неплательщиков немного — «тысячи, возможно десятки тысяч на миллионы лицевых счетов в стране». Министр также заявил, что на фоне соседних стран в Беларуси самые низкие затраты на коммунальные платежи.

«Естественно, мы можем прекращать подачу оказания жилищно-коммунальных услуг. Можем перекрыть канализацию. Если перекрыть канализацию… Но мы не прибегали в большинстве случаев к этому. Это применяем к злостным неплательщикам», — заявил Хмель.

Министр ЖКХ отметил, что на сегодняшний день законодательство предусматривает много мер ответственности для неплательщиков — вплоть до закрытия права выезда за границу.

«Пожалуйста, отдаем в Госпогранкомитет данные — и человек просто не сможет выехать. Это предусмотрено законодательством», — сказал он.

Он также заявил, что неплательщиков немного — «тысячи, возможно десятки тысяч на миллионы лицевых счетов в стране».

Как соотносятся зарплаты и жировки в Беларуси и в соседних странах?

Министр также рассказал, какую часть зарплаты среднестатистическая белорусская семья отдает за коммунальные услуги, и каково это соотношение в соседних странах.

«Есть такие данные. Я регулярно отслеживаю эти цифры, мне интересно, где мы находимся в сравнении с соседями. Мы считаем следующим образом. Эти расчеты не приблизительные, их можно назвать точными. Берем двухкомнатную квартиру с тремя проживающими, но рассчитываем, что из них два работающих и получающих среднюю по стране заработную плату. Исходя из этого расчета, затраты на коммунальные платежи в бюджете этой семьи в Беларуси составляют 4,5%. Есть точные данные по Российской Федерации, там около 10%. Украина сегодня, даже не сегодня, беру цифры октября, до роста цен, — 15−16%. Это не стоимость услуги, а соотношение к доходу. Прибалтийские страны приближаются к 20%. Но дальше будет интереснее».

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