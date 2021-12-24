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Медики назвали фактор, на 45% повышающий вероятность заражения коронавирусом

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  • 24.12.2021, 8:29
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Медики назвали фактор, на 45% повышающий вероятность заражения коронавирусом

У людей с такой привычкой изменяется эпителий слизистой оболочки дыхательных путей.

Тяжелые формы COVID-19 у курильщиков развиваются в 1,4 раза чаще, а риск попадания в реанимацию возрастает почти в два с половиной раза, — передает «Соцпортал».

Если речь идет о смертности, основные «потребители» табака – мужчины, и это одна из причин того, что от ковида они умирают в два раза чаще, чем женщины. Также курение на 45% повышает риск заразиться ковидом.

«У курящего человека изменяется эпителий слизистой оболочки дыхательных путей – он становится не реснитчатым, а «бокалообразным». Когда есть реснички, они выводят слизь, когда их становится мало – слизь скапливается, поэтому все курильщики и кашляют. И они в принципе сильнее подвержены любым инфекциям дыхательных путей за счет сниженного показателя местного иммунитета. Ковид им опасен уже потому, что у них есть постоянное воспаление в дыхательных путях, а это благоприятная почва для размножения вируса. И курение в разгар пандемии, конечно, равносильно самоубийству. К тому же риск заражения других людей повышается в разы, когда они рядом с курящим уже инфицированным человеком – выдыхая дым, он выдыхает и свои вирусы», — поясняет врач-пульмонолог, доцент кафедры военной терапии Украинской военно-медицинской академии Светлана Бычкова.

К тому же, курение отрицательно влияет на легкие, сердечно-сосудистую систему, снижает иммунитет и усугубляет хронические заболевания. И именно такое же воздействие имеет ковид, что значительно усугубляет течение болезни.

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