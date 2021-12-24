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«Лукашенко в Кремле был объявлен неадекватным»

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  • 24.12.2021, 8:41
  • 51,766
«Лукашенко в Кремле был объявлен неадекватным»

Доверие к диктатору практически нулевое.

На всей конференции Путина, где обсуждали все - начиная от пыток до НАТО, Украины и Деда Мороза, про Беларусь была сказана одна единственная реплика, пишет телеграм-канал CYNIC.

Вот она: Лукашенко и его команда - непростые переговорщики.

"Речь идет о том, чтобы синхронизировать налоговое и таможенное законодательство. Это основные вещи. Это был долгий и непростой процесс согласования позиций"

Разные люди были описаны по-разному. Зеленский получил свой традиционный для президента Украины статус "нацика", но Лукашенко был объявлен неадекватным и на этом обсуждение вообще закончилось.

Почему это важно? Перед любой "победой" на внешнем фронте общество необходимо готовить к принятию эпохального события. Народ России ведь не знал, что он хочет Крым, а им предварительно объявили, что оккупация Крыма - это победа, потом Крым аннексировали... И тогда два звена сошлись, и это стало победой. Из всего "подведения итогов" не следует, что планы на Беларусь особо обширные, но зато из этих итогов следует, что доверие к Лукашенко практически нулевое.

Белорусская сторона так ничего и не написала про господина Грызлова. Он волк, хищник и грызун высшей пробы, но он не так уж и молод, чтоб "играть жестко". Нам хорошо известен кейс активного "Бухгалтера", которого задвинули в шуфлядку и отправили в Москву.

Оба: и "Бухгалтер", и "Коллектор" (второй известен и как "Mortician" - "Могильщик") имели важную функцию - доступ в администрацию президента Путина. Поскольку внешняя политика Москвы определяется не МИД, а АП, то это серьезный бонус во влиянии. И именно этот бонус в данном случае говорит о том, что ставка поднялась - Лукашенко хотят начать контролировать на постоянной основе.

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