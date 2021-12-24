Католическое рождество-2021: обычаи и приметы Сочельника 2 24.12.2021, 8:54

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Сегодня католики всего мира отмечают Сочельник.

Сайт Charter97.org решил вспомнить традиции, обычаи и символы этого события, а также как его празднуют.

Так, во многих странах до Рождества католики соблюдают строгий пост. В Сочельник украшаются елки и устанавливаются ясли. Более того, верующие, которые не успели приступить к исповеди, идут в церковь. Члены семьи готовят праздничный ужин.

Что едят в католический Сочельник

Как мы уже указали выше – в этот день у католиков продолжается пост. Потому в центре стола помещается блюдо с освященным пресным хлебом — рождественскими облатками. Название "Сочельник" по некоторым данным происходит от слова "сочиво" — это зерновая каша, обычно с медом и фруктами. Традиционно вкушать блюдо положено в канун праздника только после литургии.

Перед ужином глава семьи читает вслух отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса Христа. Затем все присутствующие берут с блюда облатки и делятся ими друг с другом с пожеланиями мира и добра. Также на столе могут быть вареники с капустой и грибами, компот из сухофруктов, сладкие пироги. После ужина вся семья идет на мессу.

Традиции

В Сочельник есть обычай оставлять за столом незанятое место. Если кто-то придет в дом, он будет принят как брат. Эта традиция – знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник с семьей, члены которой собираются за столом, когда загорится первая звезда.

Также есть обычай подкладывать сено под белую скатерть на столе, за которым совершается трапеза. Оно должно напоминать о бедности Вифлеемской пещеры и о Богородице, положившей новорожденного Богомладенца Христа на сено в ясли.

Традиция не вкушать пищи до первой вечерней звезды связана с воспоминанием о явлении звезды на Востоке, которая возвестила о рождении Христа.

Служба в церкви

Месса Навечерия Рождества начинается в полночь. Литургические песнопения этой мессы отличаются большой торжественностью. Клирос в храме украшается рождественской елкой, а во время мессы вспоминаются ветхозаветные пророчества. По традиции, священник кладет в рождественский вертеп фигурку Младенца Христа.

Где празднуют

В Испании католический Сочельник называют Nochebuena. Этот праздник отмечается в кругу семьи. Также за стол приглашаются одинокие старики или бедные люди.

В Германии вечером начинают звонить колокола, которые возвещают о начале рождественских служб. После устраивается семейный ужин.

В Польше в Сочельник семья собирается за столом, на котором выставляется борщ c сушками, жареный и заливной карп, вареники с капустой и грибами, компот из сухофруктов, сладкие пироги, кутья.

В Норвегии в этот день ходят на службу в церковь, которая начинается в 3 часа дня. Многие навещают могилы умерших родственников и возлагают на них цветы.

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