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«Джавелин» в деле: ВСУ показали эффектное уничтожение танка

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  • 24.12.2021, 9:03
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«Джавелин» в деле: ВСУ показали эффектное уничтожение танка
Фото: flickr.com

От бронетехники осталась обожженная гора металлолома.

Ракетные комплексы Javelin проверили на надежность на одном из военных полигонов в условиях украинской зимы, сильного ветра и мороза.

Видео было обнародовано на странице Операции объединенных сил в Facebook.

На кадрах, снятых во время стрельбы в зоне ООС, видно, как ракета поражает бронированный танк и последствия такого удара. От конструкции после взрыва осталась обожженная гора металлолома.

"Один выстрел – одна бронецель. ПТРК Javelin. ООС", - говорится в подписи к видео.

Боеприпасы Javelin чаще всего атакуют цель сверху. Но они могут поражать не только в танки, но и в вертолеты, беспилотники и самолеты на небольшой высоте. Военные отмечают, что после наведения ракеты на цель и нажатия на запуск в 99% уйти от этой ракеты невозможно.

Комплекс Javelin весит более 20 кг, среди его преимуществ – мобильность. Кроме этого, стрелять с помощью конструкции можно почти с любой позиции: лежа, стоя, сидя. Такого оружия от США в Украине более 500 экземпляров.

На фронте ракеты держат для обороны, но в случае попытки вторжения они пригодятся не только для полной остановки вражеских танков и самолетов, но и для контрнаступления.

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