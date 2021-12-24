Белорусы и поляки Белостока провели акцию солидарности с Анжеликой Борис и Анджеем Почобутом 24.12.2021, 9:11

Акция прошла возле памятника Ежи Попелушко.

Уже девять месяцев, как журналист Анджей Почобут и руководитель «Союза поляков Беларуси» Анжелика Борис находятся за решеткой в Беларуси.

Белорусская диаспора Белостока и поляки раз в месяц приходят в центр города в сквер возле памятника Ежи Попелушко, чтобы выразить свою солидарность с людьми, которые находятся в плену у режима Лукашенко. Такая акция снова состоялась 23 декабря, сообщает «Белсат».

Анжелику Борис задержали 23 марта в Гродно. На нее составили протокол за «организацию несанкционированной массовой акции» и арестовали на 15 суток. Затем оказалось, что она стала фигуранткой уголовного дела за «разжигание вражды». Генпрокуратура постановила продлить ей срок содержания под стражей еще на 5 месяцев.

25 марта силовики пришли в квартиру к Анджею Почобуту. Устроили обыск, самого журналиста задержали и доставили в Минск, в СИЗО на улице Володарского. Его обвиняют в «разжигании религиозной и национальной розни», так же как Анжелику Борис и других лиц. Почобуту грозит до 12 лет колонии.

Анджей Почобут прислал письмо из изолятора одной белоруске, в котором пишет:

«У меня все стабильно. Тюремная жизнь течет неторопливо и стремительно. Неторопливо потому, что дни тянутся, а стремительно, потому что пролетают недели. За это время я к подобному порядку уже привык. Продолжаю активную подготовку к суду, хотя по-прежнему его дата неизвестна и похоже на то, что быть мне здесь еще долго. Несмотря на это, настроение у меня бодрое, не теряю веры».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».