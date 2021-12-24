США и Япония разработали план военной операции на случай ЧС на Тайване 1 24.12.2021, 9:15

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Корпус американской морской пехоты создаст временные базы на цепи островов Нансей.

Вооруженные силы Японии и США разработали план совместной операции в случае непредвиденных обстоятельств на Тайване. Большинство военных объектов США в Японии находятся на острове Окинава.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно плану, корпус морской пехоты США создаст временные базы на цепи островов Нансей, простирающейся от японских префектур Кагосима и Окинава в сторону Тайваня, на начальном этапе возможной чрезвычайной ситуации на Тайване, и развернет войска.

Американские военные развернут свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему на временной базе, а японские вооруженные силы окажут материально-техническую поддержку в таких сферах, как поставки боеприпасов и топлива.

В Японии и США находится около 40 участков-кандидатов вдоль цепи Нансей, состоящей из примерно 200 островов, в том числе безлюдных.

Накануне в Министерстве обороны Тайваня сообщили о самом большом за всю историю вторжения Военно-воздушных сил Китая в зону противовоздушной обороны острова - двумя волнами пролетели 38 самолетов.

Китай и Тайвань были разделены во время гражданской войны в 1940-х годах. Пекин долго пытался ограничить международную деятельность Тайваня, и обе территории боролись за влияние в Тихоокеанском регионе. В последние годы напряженность возросла, и Пекин не исключает применения силы для возвращения острова в свой состав.

В то же время Тайвань считает себя независимой территорией, своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами. Несмотря на то, что Тайвань официально признают всего несколько государств, его демократически избранное правительство имеет прочные коммерческие и неформальные связи со многими странами.

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