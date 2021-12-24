«Тяжеловес» под Новый год: что означает назначение нового посла РФ в Беларуси 12 24.12.2021, 11:18

13,518

Борис Грызлов

В отличие от Бабича, Грызлов настроен решать все вопросы негласно.

22 декабря Комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на пост посла России в Беларуси.

«Белсат» рассказывает, чем известен Грызлов и зачем Кремлю понадобилось менять посла в Минске.

Одобрение кандидатуры Грызлова в Госдуме не означает, что он уже стал послом. Чтобы Грызлов мог приступить к исполнению своих обязанностей, соответствующий указ должен подписать президент РФ Владимир Путин, а власти Беларуси должны выдать новому послу агреман (согласие на назначение). Но, согласно «Интерфакса», все это произойдет еще до конца года.

Нынешний посол России в Беларуси Евгений Лукьянов не успел проработать на своем посту даже 9 месяцев: его назначили только в конце марта 2021 года.

Кто такой Борис Грызлов?

Борис Грызлов родился в 1950 году. Окончил Ленинградский электротехнический институт связи, получил специальность радиоинженера. В советское время работал на предприятии, которое в том числе производило интегральные схемы для приборов оборонного производства, возглавлял местный профком комсомола. После распада СССР Грызлов занимался бизнесом, работал в системе образования и только в конце 1990-х пришел в политику.

В начале 2000-х российская пресса включала Бориса Грызлова в так называемую группировку питерских. Этот условный термин журналисты использовали в отношении земляков Путина, которые пришли во власть и оставались там исключительно благодаря личным связям с новым на тот момент президентом.

При этом для «питерских» Грызлов был фигурой не характерной, его не связывала с Путиным учеба, служба в КГБ или работа в мэрии Санкт-Петербурга. По официальной версии, познакомились они только в 1999 году. Российские журналисты высказывали мнение, что карьеру Грызлова определило не столько его личное знакомство с российским президентом, сколько дружба с людьми из ближнего круга Путина. Грызлов был одноклассником нынешнего секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, а в конце 1990-х руководил избирательной кампанией Виктора Зубкова – друга Путина из питерской мэрии и будущего премьер-министра (2007-2008). Но, по неподтвержденной информации СМИ, Путин и Грызлов могли быть приятелями задолго до 1999 года.

Кульминация карьеры и отход на второй план

На момент прихода Путина к власти Грызлов не был известен широкой публике. Несмотря на это, в 2000-м его сделали главой провластной думской фракции «Единство» (через год она преобразуется в «Единую Россию»), а в 2001-м неожиданно назначили на пост главы МВД, хотя сам он силовиком не был. Работу в МВД Грызлов начал с амбициозной программы реформирования ведомства, но в итоге все ограничилось PR-кампанией по борьбе с так называемыми «оборотнями в погонах» (коррупционерами среди силовиков).

Уже в конце 2003 года Грызлов покинул министерский пост и сосредоточился на партийной работе: он возглавил «Единую Россию», получившую большинство в парламенте, и был назначен спикером Госдумы. При нем Государственная дума стала послушным инструментами в руках Путина, а его видение норм парламентской работы воплотилось в ставшей крылатой фразе – «Парламент – не место для дискуссий».

В 2011 году Грызлов ушел из Госдумы, после чего выступал только на второстепенных (если не третьестепенных) ролях в российской политике, а также работал в государственных корпорациях. Он до сих пор остается председателем Высшего совета партии «Единая Россия», но эта должность сейчас имеет скорее символическое значение.

С 2015-го Грызлов – представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Правда, в последнее время работа ТКГ фактически была заморожена.

«Тяжелая артиллерия» на белорусском направлении

Российские СМИ в один голос называют Грызлова политическим «тяжеловесом», который имеет хорошие аппаратные связи и которому доверяет Путин. «Просто так на такие должности людей уровня Грызлова не назначают», – заявил источник Znak.com в Государственной думе.

Профессор МГУ, политолог Андрей Манойло в разговоре с радио «Комсомольская правда» отметил, что это назначение свидетельствует о том, что сейчас белорусское направление имеет приоритетное значение для Москвы: здесь понадобилась «тяжелая артиллерия». «Предыдущий посол занимал наблюдательную позицию, а назначение Грызлова стало бы переходом к активным действиям», – говорит он.

Контекст понятен: осенью 2021 года Путин и Лукашенко подписали интеграционные программы, которые планируется реализовать до конца 2023 года, в результате чего должен заработать принцип «две страны – одна экономика». В этих соглашениях не затрагивается вопрос политической интеграции, но и Путин, и Лукашенко допускали, что успешная экономическая интеграция почти автоматически может повлечь за собой политическую –например, создание общего парламента. Политолог Дмитрий Абзалов в интервью газете «Коммерсант» допустил, что Грызлова могут назначить как раз с прицелом на будущее создание совместного парламента двух стран.

Ранее некоторые российские журналисты и политологи высказывали мнение, что Путин вообще рассчитывает присоединить Беларусь к России к 2024 году, чтобы на волне «народной любви» переизбраться на очередной срок. Если в Кремле действительно имеют такие планы, то назначение Грызлова выглядит вполне логично: для ускорения интеграции Путину нужно иметь в Минске сильную политическую фигуру, а не кадрового дипломата, каким был Лукьянов.

Изменение модели государства

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин открыто заявил, что Грызлов нужен в Беларуси в свете реализации интеграционных программ. Причем в интервью телеканалу «Дождь», отвечая на вопрос о границах интеграции, он не исключил даже объединения Беларуси и России в одно государство. «Все может быть», – сказал он.

Затулин обозначил и еще один пункт белорусско-российских договоренностей – «конституционный процесс».

«В Беларуси будет меняться Конституция, будет меняться модель государства. Исходя из этого, присутствие политика на посту посла важно», – подчеркнул он.

Возможная трансформация политической модели в Беларуси – это действительно важный пункт в отношениях Минска и Москвы. Судя по всему, изменение Конституции стало одним из главных условий Кремля, на которых Россия была готова поддержать Лукашенко во время массовых протестов. Глава МИД Сергей Лавров в сентябре 2020 года говорил, что после конституционной реформы Лукашенко даже обещал объявить досрочные выборы.

Публично Москва не озвучивала пожеланий насчет содержания конституционной реформы, но ясно, на какой результат российское руководство рассчитывает. Кремль хочет сделать белорусскую политическую систему более стабильной, предсказуемой и контролируемой, чтобы российские интересы в Беларуси были завязаны не на одного Лукашенко.

Ход мыслей российского руководства прекрасно иллюстрируют опубликованные год назад изданием «The Insider» документы из Администрации президента РФ, подготовленные управлением, которое возглавляет генерал Службы внешней разведки Владимир Чернов. В частности, в документах велась речь о том, что в результате конституционной реформы нужно расширить полномочия парламента, а потом обеспечить там пророссийское большинство, «что сделает внутреннюю и внешнюю политику страны более определенной».

Проект Конституции, который хочет принять на референдуме Лукашенко, предусматривает существенное расширение полномочий Всебелорусского народного собрания, а не парламента. Свое отношение к такой версии конституционной реформы в Кремле публично не высказывали, но общая цель – сделать политический режим в Минске более предсказуемым и контролируемым – вряд ли изменилась. Следить за достижением этой цели, вероятно, будет еще одной задачей Грызлова.

При этом от Грызлова не стоит ожидать агрессивного стиля поведения, который демонстрировал в Беларуси другой российский «тяжеловес» Михаил Бабич. Бабич возглавлял посольство в 2018-2019 годах в период так называемого ультиматума Медведева и был отозван из-за личного конфликта с Лукашенко. В отличие от Бабича, Бориса Грызлова характеризуют как «абсолютно не харизматичного, но послушного исполнителя», скорее образцового бюрократа, чем политика. На публичную конфронтацию с Лукашенко он не пойдет, все вопросы будут решаться негласно.

Украинский контекст

Константин Затулин, комментируя различным СМИ назначение Грызлова, делал и еще один интересный акцент: он отметил, что новый посол «имеет опыт в том числе в международных конфликтах».

«У нас серьезные проблемы на западном направлении, обострение ситуации и вокруг Украины, и вокруг Беларуси. А Грызлов на протяжении ряда лет выполнял особые поручения президента, когда дело касалось Украины», – заявил он в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Зачем «украинский опыт» Грызлова понадобился в белорусско-российских отношениях? Вероятно, сейчас Кремлю нужна более тесная координация внешней политики Беларуси и России на украинском направлении, особенно с учетом угрозы новой войны. Поскольку Грызлов глубоко вовлечен в украинскую тему, его фигура в Минске может выглядеть оптимальной для Кремля и с этой точки зрения. Кстати, согласно информации «Коммерсанта», Грызлов будет совмещать работу посла с работой в ТКГ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».