«Окунитесь в эту добрую волю, которую Бог оказал людям» 24.12.2021, 9:39

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Иосиф Станевский

Фото: catholic.by

Архиепископ Иосиф Станевский выступил с пастырским посланием к белорусам.

С пастырским посланием на Рождество Христово 2021 года обратился к католическим верующим и людям доброй воли Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Иосиф Станевский. Он подчеркивает, что "сегодня нужны люди доброй воли, готовые к доброжелательному диалогу во всех сферах семейной и общественной жизни":

"Мы не можем ждать, пока другие станут добрыми. Папа Франциск постоянно напоминает, что современный мир ждет от нас, верующих христиан, Евангелия на ладони, то есть ждет от нас праведной жизни в соответствии с принципами Евангелия", - цитирует Сatholic.by.

В то же время, отмечает иерарх, "нельзя забывать, что взаимное проявление доброй воли должно всегда происходить в атмосфере поиска правды, а это требует усилий и мужества":

"Ведь мы как христиане обязаны не только раскаиваться и приносить жертву за свои грехи, но прежде всего обязаны соблюдать заповедь любви к каждому ближнему. Ведь все мы - братья и сестры, и все мы являемся солидарно ответственными за строительство общества".

Ссылаясь на энциклику Fratelli tutti Папы Франциска, архиепископ напоминает, что Понтифик призывает к возрождению чуда вежливости в диалоге, который называет звездой в темноте, освобождением из жестокости, страха.

"Окунитесь в эту добрую волю, которую Бог оказал людям, сходя на землю. Пусть она поселится в сердцах и умах, пусть будет присутствующей во всех сферах семейной и общественной жизни и пусть действенно сопротивляется влияниям зла. Пусть она принесет прочный покой, пусть сохранит семью и христианскую традицию. Пусть поспособствует нашему примирению", - приглашает Митрополит Минско-Могилевский. И благословляет на "радость встречи и диалога с Богом, человека с человеком, гражданина с гражданином в новом 2022 году".

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