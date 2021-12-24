Над Борисом Джонсоном сгущаются тучи 1 24.12.2021, 9:48

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Борис Джонсон

Усидит ли он в кресле премьера Британии в 2022 году?

В карьере британского премьера Бориса Джонсона - черная полоса. Начертил он ее сам, штрих за штрихом. Вышло так черно, что впервые за два с половиной года правления страна всерьез принялась обсуждать вероятную смену лидера, сообщает ВВС.

Вот уже больше месяца правительство Джонсона сотрясают скандалы: то коррупция и кумовство, то речь про свинку Пеппу перед бизнесменами, то корпоратив с вином и сыром в жесткий локдаун. От этой тряски осыпаются рейтинги премьера, партии и правительства.

На Джонсона ополчились со всех сторон.

Избиратели прокатили его партию в округе, где тори не проигрывали почти 200 лет. Ближайший соратник в брексит-схватке с Евросоюзом в ответственный момент сбежал в отставку, публично отплевываясь. А коллеги в парламенте точат длинные ножи и ставят ультиматумы: навести порядок или освободить недавно отремонтированную (с очередным скандалом) резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

Большинство избирателей готовятся прощаться с премьером, показал декабрьский опрос Ipsos MORI. 62% британцев думают, что Джонсон вряд ли досидит до конца 2022 года, и лишь 25% полагают, что его не сковырнуть.

Время для политического кризиса как всегда неподходящее: в стране бушуют все остальные виды кризисов. Пандемия на пике, экономика на дне, цены бьют рекорды. Бизнес считает убытки от локдауна, брексита и энергетического кризиса, а люди всерьез обсуждают, завезут ли в супермаркет индейку к Рождеству. Даже правая пресса, до сих носившая Джонсона на руках, понизила градус восторга и обожания.

Для отставки традиционного британского политика хватило бы и половины случившегося с Джонсоном за последний месяц. Однако белокурый весельчак Бо в эту категорию не вписывается и давно живет без оглядки на традицию.

Где он только не пропадал. Его увольняли из газеты за выдуманные цитаты, гнали с партийной должности за ложь о внебрачных связях. Однако популярность его только росла.

Он стал звездой комедийных телепередач, избрался в парламент в 2001 году, выиграл выборы мэра Лондона в 2008-м, возглавил успешную кампанию за выход Великобритании из ЕС в 2016-м, получил от партии пост премьер-министра летом 2019-го года и через полгода выиграл для нее парламентские выборы с гигантским отрывом от оппозиции.

"Списывать его со счетов - безумие, вся его биография тому живой пример", - предупреждает глава отдела политики Би-би-си Лора Кунсберг, одна из немногих журналистов, наблюдавших за премьерством Джонсона из-за кулис Даунинг-стрит.

Хотя, конечно, "весь этот бардак с корпоративами, с ремонтом резиденции - все это в очередной раз показало, что премьер-министр с правдой на "вы", добавляет Кунсберг.

Скандалы и провалы

Еще осенью рейтинги партии и Джонсона не давали повода для беспокойства, и страну волновали все прочие кризисы, кроме политического, - ковидный, топливный. Приглушенные обвинения в адрес правительства в коррупции и непотизме при раздаче гигантских коронавирусных госконтрактов не интересовали широкую публику.

И вдруг началось.

Джонсон вступился за авторитетного депутата Оуэна Патерсона, которому выписали наказание за лоббизм, выкрутил руки однопартийцам и продавил решение в пользу нарушителя. Но поднялся такой шум, что пришлось поспешно идти на попятную. Виновник торжества Патерсон так расстроился, что сдал мандат. Чем, как позже выяснилось, насолил еще больше.

Поскольку его место в парламенте освободилось, пришлось проводить довыборы в тихом округе Северный Шропшир, где тори не проигрывали с 1832 года.

Но прежде чем селяне в английской глубинке пришли на участки, с Джонсоном стряслись еще две напасти. Всплыл обойный скандал - о ремонте жилой резиденции премьера на деньги богатого спонсора. И грянул новый, громче прежнего: о новогодних вечеринках и корпоративах в правительстве и министерствах в разгар жесткого локдауна год назад.

Ежедневные публикации фотосвидетельств о собраниях чиновников перемежались опровержениями и отговорками, за которыми следовали новые свидетельства, напоминавшие об эластичности морали Джонсона.

Даже важные известия о срочных коронавирусных ограничениях и авральная ревакцинация всей страны не смогли отвлечь публику от политического скандала. В песок ушла и приятная новость о рождении второго ребенка у 57-летнего Джонсона и его 33-летней жены Кэрри.

В итоге выборы в Северном Шропшире приобрели невиданный для сельского округа масштаб чуть ли не всенародного референдума о доверии правительству и лично Джонсону.

И тори их с треском провалили. Проиграли даже не своим главным соперникам, официальной оппозиции в лице Лейбористской партии, а либерал-демократам, у которых всего 13 депутатов в 650-местном британском парламенте.

Почему у Джонсона проблемы

Последние два года шарм, оптимизм и отвага Джонсона завоевывали сердца и приносили голоса консервативной партии. Они же служили ему щитом от любого шторма.

Но Шропшир заронил сомнения в том, что чары его не развеятся за два с лишним года до следующих парламентских выборов, если помимо объективных проблем вроде ковида или брексита к ним добавятся проблемы субъективные вроде новых политических скандалов и провалов в госуправлении.

Несмотря на осечку в Шропшире, пусть и не вынужденную, позиции Джонсона как лучшего фронтмена тори на выборах пока не ставятся под сомнение, особенно с учетом того, что не только в правительстве, но и во всей парламентской фракции днем с огнем не отыскать кандидата в премьеры, сравнимого с ним по известности и популярности.

Однако помимо таланта выигрывать выборы от премьера требуется еще и умение управлять страной, проводить продуманную и последовательную политику, выполнять обещания и находить компромиссы с соратниками, оппозицией и Европой. Это у Джонсона выходит на порядок хуже.

Он пришел к власти в 2019 году под двумя флагами: успешно провести наконец брексит и подтянуть уровень жизни в бедных районах к столичному лондонскому. Успехи на обоих фронтах скромные.

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Брексит не приносит обещанных плодов, а напротив, лишает бизнес работников и клиентов, сокращает торговлю и доходы. Система здравоохранения трещит по швам, и для ее спасения вместо обещанного дивиденда от брексита в 350 млн фунтов в неделю правительство решило повысить налоги на бизнес и население, что вообще идет вразрез с идеологией консерваторов.

Как и ковидные ограничения, против которых поднялся самый серьезный за время премьерства Джонсона бунт на его корабле - 99 депутатов тори отказались поддержать его последние предложения вернуть маски в магазинах и транспорте и ввести QR-коды для массовых собраний. Под тем же предлогом (наступление на свободы ради борьбы с ковидом) дезертировал Дэвид Фрост, ближайший соратник, который с момента брексита вел агрессивные переговоры с Евросоюзом о немедленном пересмотре его условий.

Тем временем ситуация в экономике продолжает ухудшаться: инфляция превысила 5%, невиданные с прошлого кризиса десятилетней давности, а перебои с поставками и рабочей силой из-за брексита привели к дефициту почти всего - от минеральной воды и мяса до стройматериалов, поваров и вышибал.

Согласно свежему опросу YouGov, 56% британцев лично столкнулись с дефицитом еды в супермаркетах в последние недели, тогда как в Италии, Испании и Дании таких всего 6-8%, а во Франции и Германии - 16-18%. Лишь 6% британцев ничего не слышали о подобной проблеме, по сравнению с 58% в Италии, 32% в Германии и 25% во Франции.

И никакой надежды на улучшение ситуации пока нет. Ковид по-прежнему обходится дорого, экономика тормозит из-за "Омикрона", а ущерб от брексита лишь увеличится, поскольку в новом году вступает в силу очередная порция ограничений в торговле.

Сколько жизней осталось у Джонсона

Скандалы и падение уровня жизни постепенно начинаются сказываться на рейтингах.

Если осенью тори уверенно опережали лейбористов, то теперь все иначе. Деятельность правительства не одобряли 58% опрошенных в середине декабря - это худший показатель за все два года работы министров под руководством Джонсона.

Однако оппозиции ему бояться не приходится: выборы только через два с половиной года, да и публика в большинстве своем (56%) считает, что лейбористы не готовы к возвращению во власть после 11 лет на галерке. Пусть консерваторы немного уступают им в опросах (36% против 30%), однако это не те цифры, за которыми неизбежен дворцовый переворот.

Вопрос о смене власти не стоит - парламентскому большинству руководящей консервативной партии до следующих выборов ничего не угрожает. Но вот сменить своего лидера - премьер-министра - депутаты могут. Чтобы запустить этот процесс достаточно заявлений о недоверии от 15% фракции, то есть, примерно полсотни депутатов-тори. Именно так Джонсон стал премьером, сменив Терезу Мэй в июле 2019 года.

Некоторые депутаты уже выписали Джонсону черную метку, но общее число заявителей пока сильно меньше необходимых 54. Тем не менее, как показало последнее голосование, за растрепанной головой премьера потенциально готовы прийти почти 100 депутатов его партии. Их заговорщический шепот уже доносится до журналистов, обивающих пороги в Вестминстере.

В списке вероятных преемников первые строчки занимают министр иностранных дел Лиз Трасс и казначей Риши Сунак.

"Борис Джонсон сейчас слабо напоминает лидера с большинством в парламенте. После череды ошибок длиною в месяц, увенчанной провалом на довыборах, Борис Джонсон получил от своих же соратников предупреждение, - делится своими наблюдениями Лора Кунсберг. - Без заметного обновления команды и прорыва в работе в 2022 году его время может очень скоро подойти к концу".

"В кругах консерваторов уже пошли разговоры о смене лидера партии следующим летом, - подтверждает ее коллега, Алекс Форсайт. - Многое может случиться за это время, и разговоры могут остаться разговорами, однако не стоит забывать, с какой легкостью партия тори расстается с лидерами, из-за которых она теряет голоса избирателей".

Кто угрожает Джонсону

Следующий серьезный тест ждет Джонсона только в мае, когда состоятся местные выборы по всей стране и проявится более полная картина предпочтений избирателей, чем опросы и довыборы в отдельных округах.

А до этого Джонсону почти ничего не угрожает, кроме его главного врага - себя самого.

Партия на каникулах, власти и граждане сплоченно поднимаются на борьбу с новой волной пандемии. На главном внешнем фронте, в переговорах с Евросоюзом, пока перемирие. На горизонте в целом - одни проблемы. Желающих возглавить страну в разгар кризиса пока не видно.

В ближайшие месяцы Великобритании помимо пандемии предстоит повышение налогов в апреле, скачок цен на газ и свет для населения в том же месяце, очередная капитуляция в переговорах с ЕС о судьбе североирландского протокола, общее торможение экономики и сокращение реальных доходов граждан.

Искать замену Джонсону в таких условиях затруднительно.

Нынешний политический кризис поставил вопрос о будущем Джонсона-политика, но не дал на него ответ. Зато он четко обозначил две вещи.

Во-первых, в тефлоновой броне Джонсона-премьера пробита первая серьезная дыра. Затянувшийся медовый месяц окончательно завершен, запах крови из ахиллесовой пяты пьянит соперников и соратников. Так что ближайшие месяцы обещают нам сводки о боях на этом фронте.

А вот чего ждать не стоит, так это добровольной отставки Джонсона в ответ на очередной провал или скандал. Это - второй урок нынешнего кризиса.

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