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Под Минском обнаружили странный коттедж в стиле Гауди

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  • 24.12.2021, 9:56
  • 15,920
Под Минском обнаружили странный коттедж в стиле Гауди

Что находится внутри и кто его построил.

Этот недостроенный коттедж в деревне Новашино под Минском привлекает внимание прохожих уже много лет. Два высоких этажа, башни, извилистые силуэты окон, загадочные мозаики на стенах — фантазии архитектора чем-то напоминают о знаменитых зданиях Гауди. Владелец интересного объекта смотрит на стройку оптимистично, планирует закончить дом лет через пять и вообще живет по принципу «Не чакайце дзіва, здзіўляйце самі», пишет onliner.by.

«Не хватало материала — думаю, а не сделать ли арку!»

Евгений Терехов возводит дом своей мечты уже больше 15 лет. Он смотрит на причудливый коттедж с башнями и говорит:

— Никогда не думал, что своими руками смогу построить такое!

Строиться начал ни много ни мало в 2004 году. Участок в деревне Новашино он купил примерно за тысячу долларов по тогдашнему курсу.

— Почему Новашино? Выбирал направление примерно вдоль железной дороги на Молодечно. Тут была старая деревня в стороне, а к нашим участкам машина со стройматериалами могла прорваться только при хорошей погоде, — вспоминает Евгений.

— Было подведено электричество, а газа не было. Участки со всеми коммуникациями в этой местности стоили сильно дороже, чем мой.

Все строительные работы Евгений делает сам. Когда брался за возведение дома, рассчитывал на свой богатый опыт в стройотрядах.

— В стройотряде в молодости был пять раз: в Беларуси, Подмосковье, Псковской области и Карелии. Когда взялся за этот дом, поначалу боялся, смогу ли восстановить свои строительные навыки. Но все вспомнил!

За основу необычного дома в Новашино, удивляет Евгений, взят типовой проект.

— Единственное, я изменил стены: у меня больше окон и арок.

Оконные арки причудливой формы Евгений называет подражанием творчеству Гауди, так что прохожие верно считывают намек.

— Только стекла туда еще надо вставить, — говорит владелец дома.

Кроме того, у большого количества арок в доме есть и более прозаичное объяснение.

— Ну это смешно будет звучать! — улыбается Евгений. — Когда начинал работу над этой стройкой, очень трудно было купить многие материалы. В подвале не было из чего сложить перемычку, так я подумал: «А попробую-ка арку сделать!» Возился с ней два дня — получилось! Потом смотрю: надо новую арку. В итоге я научился делать их за два часа.

Некоторые оконные проемы заложены кирпичами и стеклянными бутылками. Собеседник поясняет, что это временные конструкции: пока они защищают от снега и дождя, позже он их разберет.

Однако в некоторых частях дома бутылки использованы как полноценный стройматериал.

— У меня эксперимент был, сначала даже чисто экологический. По дороге от электрички к дому стоял винный магазин, возле которого валялось много бутылок, разбитых и не очень. А там же дети гуляют, могут пораниться — решил все это убрать. И поначалу битое стекло пошло в бетон, потом туда же полетели бутылки. Потом я где-то увидел, что этим материалом выложен кусок стены. Попробовал и у себя такое сделать. Но, честно говоря, не в восторге: выглядит не слишком эстетично, хоть сам материал прочный и тепло не пропускает. Подумаю, что с этим делать. Может, закрашу витражной краской или еще как-то доработаю.

«Каждый человек видит в этих картинках на стене свое»

За то время, что Евгений колдует над домом с башнями, он успел построить рядом небольшой домик в похожем стиле. Говорит, когда находится в Новашино, живет в нем.

Не отстает по архитектуре и летний душ.

— Как к вашей стройке относится супруга?

— Супруга и ворчит, и поддерживает, — отвечает Евгений. — А дочка совершенно однозначно поддерживает! Она тут активистка: постоянно предлагает, где сделать и что.

Дочку зовут Эмилия, ей 14 лет. О ее участии в деле Евгений Терехов готов рассказывать много. На одной из башен дома есть голубой медальон, там можно рассмотреть инициалы девочки — буквы Э и Т.

По периметру дома в кирпичной кладке тут и там встречаются узоры, выложенные из камней. Подходим к одной из стен — там загадочные картинки. Почти все придумала Эмилия.

— Каждый человек видит в этих картинках свое. Вот это — черепаха, а об этом спорят: тут или плывущая черепаха, или птица, — проводит Евгений экскурсию по мини-галерее. — А это неизвестное науке животное, а вот жираф и собака! А это — угадать сложно! — портрет кота Леопольда. Вот эти двое — марсиане. А вот кот с собакой, а с краю — волк, с него все начиналось.

Про использование камней при строительстве дома дочка Евгения делала доклад на детской исследовательской конференции и даже получила дипломы — на городском и международном уровнях.

В интерьеры тоже планируют добавить фантазии. В одном из помещений Эмилия предложила выложить мозаичной штукатуркой фрагмент картины Ван Гога «Звездная ночь». Евгений только за:

— Детей надо слушать, они умнее нас!

«Сколько точно будет комнат? А кто ж его знает!»

Внутри дома — причудливые арки вдоль лестниц, крученые колонны, круглые отверстия в стенах. Все это соседствует со стройматериалами: досками, кирпичами, цементом в мешках. Дел еще непочатый край.

Спрашиваем, сколько комнат будет в доме.

— А кто ж его знает! — протягивает хозяин. — Человек что-то предполагает, а получается по-другому!

Евгений рассказывает, каким вообще видит будущий дом.

— Отапливаемыми будут по 60 «квадратов» на каждом этаже. Но тут еще будет полно неотапливаемых помещений, много веранд, мансарда.

Отопление будет многотопливным, говорит мужчина.

— Печное, газовое и электрическое. В Европе это уже давно распространено: хозяин переходит на тот вид отопления, который выгоднее в конкретный момент. Дешевле газ — значит, отапливает газом. Накопились дровишки — можно ими подтопить. Может, еще и тепловые насосы поставлю. Когда-то они стоили дорого, а теперь приемлемы по цене.

— Выше — интереснее! — говорит Евгений, предлагая подняться над вторым этажом.

Там правда интересное: мансарда и башни. Хозяин рассказывает, зачем вообще решил строить башни.

— Такие стены, как в этом доме, требуют, чтобы и верх был повеселее, поинтереснее. Поэтому решил строить башни, хотя они, как оказалось, очень трудоемкие.

Мансарда будет утепленной. Часть крыши на этом уровне — внезапно — прозрачная, из поликарбоната.

— Некоторые материалы разочаровали. Например, прозрачные эти пластики не слишком долговечны, мутнеют. Положил поликарбонат на крышу как постоянный материал, но, может, придется и поменять.

Материалы Евгений покупает, но, бывает, что-то достается и даром. Например, «камни достать не проблема» — от них всегда пытаются избавиться на колхозных полях.

— Еще у нас в Новашино есть «болталка» (чат. — Прим. Onlíner), где люди часто отдают материалы, какие-то остатки. Постоянный обмен между соседями.

Тереховы собираются организовать в этом доме агроусадьбу, а в ней — базу для батлеечников. Семья увлеклась новым делом: мастерят домики для народных кукольных театров, но с некоторым усовершенствованием.

Вообще, в биографии Евгения чего только ни было: например, работа в Национальной академии наук в конце восьмидесятых и премия за разработку технологии по переработке льна. Но из науки он ушел давно, сейчас «дорабатывает до пенсии».

Возвращаемся к теме необычного дома. «Белорусский Гауди» рассчитывает достроить его лет через пять, может, быстрее.

— Таких людей, которые долго занимаются какими-нибудь удивительными вещами, иногда называют чудаками. Как вы к такому относитесь?

— Насчет чудаков… Ну был такой человек, которого все считали чудаком, — Сергей Королев, конструктор ракет. Сейчас есть чудак, бизнес которого теперь приносит миллиарды, — Илон Маск! А что чудаком считали Гауди, так это в каждой книжке написано. Многие пытаются что-то интересное делать, получается не у всех. Несмотря на это, все равно надо что-то предпринимать, нельзя сдаваться. У меня на маленьком доме лозунг написан на стекле как раз об этом: «Не чакайце дзіва, здзіўляйце самі».

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