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Названы 10 лучших легких салатов на Новый год

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  • 24.12.2021, 10:03
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Названы 10 лучших легких салатов на Новый год
Фото: Karl Solano

Подборка рецептов блюд, в которых нет майонеза.

Рецепты салатов без майонеза подходят для сторонников здорового питания и тех, кто предпочитает питаться вкусно и полезно, кто сидит на диете или просто не любит майонез, пишет nv.ua.

Пышное застолье — это всегда весело, вкусно и сытно, но у такого торжества есть и обратная сторона — очень тяжелая и жирная пища. Новогодний стол, как правило, ломится от лакомств, однако не все употребляют майонез. Для таких гостей и детей мы рекомендуем приготовить легкие салаты без майонеза на Новый год 2022. В качестве завершающего акцента подойдут самые разные варианты заправок. Легкий салат хорошо дополнит соевый соус, салатная заправка на основе бальзамического уксуса, меда и коньяка, лимонного сока или горчицы.

Маринованная капуста со свеклой

Маринованную капусту со свеклой можно подавать как в качестве закуски, так и салатом. А еще маринованная капуста — отличный ингредиент для бургеров и сендвичей.

Ингредиенты:

1 капуста,

1 свекла (запеченная),

5 зубчиков чеснока,

3 ст. л. подсолнечного масла.

Для маринада:

1 л воды,

4 ст. л. сахара,

100 мл столового уксуса 9%,

6 горошин черного перца,

3 лавровых листа,

2 ст. л. соли.

Салат с креветками и помидорами

Салат с креветками и помидорами без майонеза может быть как повседневным, так и торжественным блюдом. Тем более, что готовится такой салат буквально за полчаса. Ингредиенты для него все простые и доступные, их можно найти либо в холодильнике, либо в ближайшем супермаркете.

Ингредиенты:

100 г очищенных варено-мороженых креветок,

200 г помидоров,

100 г твердого сыра,

1 зубок чеснока,

2 ст. ложки оливкового масла,

0,5 ч. ложки меда,

1 ст. ложка лимонного сока,

4 веточки петрушки,

черный молотый перец по вкусу,

соль по вкусу.

Салат из цитрусовых и хурмы

Хурму, апельсины и лимоны мы привыкли употреблять в сыром виде. Однако эти фрукты можно использовать и для приготовления полноценных салатов, горячего и десертов. Салат из цитрусовых и хурмы станет украшением вашего стола на Новый год 2022.

Ингредиенты:

1 грейпфрут,

1 апельсин,

1 хурма,

2 ст. л. ацидофилина,

1 ст. л. бальзамического соуса,

щепотка апельсинового перца.

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Салат с киноа и арбузом

Несмотря на то, что за окном зима, все же хочется удивить гостей экзотическим легким салатом с киноа и арбузом. Все компоненты должны быть холодными. Арбуз можно использовать маринованный (домашний или из магазина).

Ингредиенты:

1 ст. киноа,

1,5 ст. нарезанного огурца,

½ ст. нарезанного красного лука,

1 ст. измельченного сыра фета,

1 ч.л. морской соли,

3 ст. нарезанного кубиками арбуза без косточек.

Салат с помидорами и клубникой

Салат с помидорами и клубникой — один из модных салатов, которые нравятся девушкам. Он легкий, яркий, вкусный, полезный и низкокалорийный. Побалуйте себя и своих гостей сочными ягодами в новогоднюю ночь.

Ингредиенты:

500 г томатов (микс),

150 г клубники (1 стакан),

20 г орехов (кешью или фисташка).

Для заправки:

20 мл оливкового масла (1 ст. л.),

15 мл бальзамика (1,5 ч. л.),

соль (по вкусу).

Салат с ананасом и бурратой

Принцип приготовления этого салата настолько прост, что его может приготовить любой новичок на кухне, ведь ему не нужны сложные заправки. В салате использованы красный, белый и зелёный цвет — то, что понравится покровителю следующего года — Водяному Тигру.

Ингредиенты:

Хамон — 30 г,

Сыр буррата — 1 шт,

Сыр халуми — 100 г,

Ананас свежий — 100 г,

Микс салата — 40 г,

Оливковое масло — 30 г,

Лайм — 1 шт,

Соль, сахар, перец.

Салат из морепродуктов с оливковым маслом и авокадо

Морепродукты отлично сочетаются с фруктами и овощами, поэтому их часто объединяют для приготовления легких и вкусных салатов. Для подачи салата на праздничный стол или фуршет, рекомендуем подавать его не на общем блюде, а в порционных стаканах. Это необычно выглядит, да и гостям будет проще есть.

Ингредиеты:

500 г коктейль из морепродуктов,

6 помидор (можно взять черри),

1 авокадо,

1 пучок зеленого салата,

Оливковое масло,

Сок половины лимона,

Соль, перец по вкусу,

Дижонская горчица,

Зубчик чеснока (по желанию).

Огуречный салат с тунцом

Благодаря свежему огурцу и зелени, салат получается легкий и весенний. А особенный и оригинальный вкус салату придаст консервированный тунец. К тому же, рецепт этого салата очень простой, поэтому приготовить его сможет даже ребенок.

Ингредиенты:

1 большой огурец,

1 спелый авокадо,

1 банка тунца,

1−2 небольших луковицы (лучше выбрать лук-шалот),

сок лимона,

соль,

перец,

свежая петрушка,

растительное масло для заправки.

Салат Цезарь

Классический и всем известный Цезарь уже давно готовят на праздничный стол. Однако, многие думают, что его тяжело готовить — это не так. В нем нет ничего сложного, вы обязательно должны приготовить его на Новый год 2022.

Ингредиенты:

салат ромен — 1 шт.

батон/багет — 1 шт.

сыр пармезан — 100 г

чеснок — 1 зубчик

Для заправки:

яйцо — 2 шт.

рыбный соус — 1 ч.л.

вустерский соус — 1 ч. л.

чеснок — 1 зубчик

горчица — 1 ч. л.

сок лимона — 1 ч.л.

сыр пармезан — 50 г

оливковое масло

соль,

перец

Салат со свеклой

Салат из свеклы обладает двумя важными свойствами: он полезный и красиво выглядит. Благодаря своим вкусовым качествам свекла отлично сочетается с самыми разными продуктами. Такой салат любят и дети, и взрослые, поэтому его точно съедят за новогодним столом.

Ингредиенты:

300 г свеклы (2−3 небольшие свеклы, вареных или запеченных)

15 г кедровых орехов (1,5 ст. л. с горкой)

70 г феты (3,5 ст. л.)

10−15 мл оливкового масла (2−3 ч.л.)

соль (по вкусу)

мангольд (по желанию)

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