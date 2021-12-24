Названы 10 лучших легких салатов на Новый год

Названы 10 лучших легких салатов на Новый год1
- 24.12.2021, 10:03
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Подборка рецептов блюд, в которых нет майонеза.
Рецепты салатов без майонеза подходят для сторонников здорового питания и тех, кто предпочитает питаться вкусно и полезно, кто сидит на диете или просто не любит майонез, пишет nv.ua.
Пышное застолье — это всегда весело, вкусно и сытно, но у такого торжества есть и обратная сторона — очень тяжелая и жирная пища. Новогодний стол, как правило, ломится от лакомств, однако не все употребляют майонез. Для таких гостей и детей мы рекомендуем приготовить легкие салаты без майонеза на Новый год 2022. В качестве завершающего акцента подойдут самые разные варианты заправок. Легкий салат хорошо дополнит соевый соус, салатная заправка на основе бальзамического уксуса, меда и коньяка, лимонного сока или горчицы.
Маринованная капуста со свеклой
Маринованную капусту со свеклой можно подавать как в качестве закуски, так и салатом. А еще маринованная капуста — отличный ингредиент для бургеров и сендвичей.
Ингредиенты:
1 капуста,
1 свекла (запеченная),
5 зубчиков чеснока,
3 ст. л. подсолнечного масла.
Для маринада:
1 л воды,
4 ст. л. сахара,
100 мл столового уксуса 9%,
6 горошин черного перца,
3 лавровых листа,
2 ст. л. соли.
Салат с креветками и помидорами
Салат с креветками и помидорами без майонеза может быть как повседневным, так и торжественным блюдом. Тем более, что готовится такой салат буквально за полчаса. Ингредиенты для него все простые и доступные, их можно найти либо в холодильнике, либо в ближайшем супермаркете.
Ингредиенты:
100 г очищенных варено-мороженых креветок,
200 г помидоров,
100 г твердого сыра,
1 зубок чеснока,
2 ст. ложки оливкового масла,
0,5 ч. ложки меда,
1 ст. ложка лимонного сока,
4 веточки петрушки,
черный молотый перец по вкусу,
соль по вкусу.
Салат из цитрусовых и хурмы
Хурму, апельсины и лимоны мы привыкли употреблять в сыром виде. Однако эти фрукты можно использовать и для приготовления полноценных салатов, горячего и десертов. Салат из цитрусовых и хурмы станет украшением вашего стола на Новый год 2022.
Ингредиенты:
1 грейпфрут,
1 апельсин,
1 хурма,
2 ст. л. ацидофилина,
1 ст. л. бальзамического соуса,
щепотка апельсинового перца.
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Салат с киноа и арбузом
Несмотря на то, что за окном зима, все же хочется удивить гостей экзотическим легким салатом с киноа и арбузом. Все компоненты должны быть холодными. Арбуз можно использовать маринованный (домашний или из магазина).
Ингредиенты:
1 ст. киноа,
1,5 ст. нарезанного огурца,
½ ст. нарезанного красного лука,
1 ст. измельченного сыра фета,
1 ч.л. морской соли,
3 ст. нарезанного кубиками арбуза без косточек.
Салат с помидорами и клубникой
Салат с помидорами и клубникой — один из модных салатов, которые нравятся девушкам. Он легкий, яркий, вкусный, полезный и низкокалорийный. Побалуйте себя и своих гостей сочными ягодами в новогоднюю ночь.
Ингредиенты:
500 г томатов (микс),
150 г клубники (1 стакан),
20 г орехов (кешью или фисташка).
Для заправки:
20 мл оливкового масла (1 ст. л.),
15 мл бальзамика (1,5 ч. л.),
соль (по вкусу).
Салат с ананасом и бурратой
Принцип приготовления этого салата настолько прост, что его может приготовить любой новичок на кухне, ведь ему не нужны сложные заправки. В салате использованы красный, белый и зелёный цвет — то, что понравится покровителю следующего года — Водяному Тигру.
Ингредиенты:
Хамон — 30 г,
Сыр буррата — 1 шт,
Сыр халуми — 100 г,
Ананас свежий — 100 г,
Микс салата — 40 г,
Оливковое масло — 30 г,
Лайм — 1 шт,
Соль, сахар, перец.
Салат из морепродуктов с оливковым маслом и авокадо
Морепродукты отлично сочетаются с фруктами и овощами, поэтому их часто объединяют для приготовления легких и вкусных салатов. Для подачи салата на праздничный стол или фуршет, рекомендуем подавать его не на общем блюде, а в порционных стаканах. Это необычно выглядит, да и гостям будет проще есть.
Ингредиеты:
500 г коктейль из морепродуктов,
6 помидор (можно взять черри),
1 авокадо,
1 пучок зеленого салата,
Оливковое масло,
Сок половины лимона,
Соль, перец по вкусу,
Дижонская горчица,
Зубчик чеснока (по желанию).
Огуречный салат с тунцом
Благодаря свежему огурцу и зелени, салат получается легкий и весенний. А особенный и оригинальный вкус салату придаст консервированный тунец. К тому же, рецепт этого салата очень простой, поэтому приготовить его сможет даже ребенок.
Ингредиенты:
1 большой огурец,
1 спелый авокадо,
1 банка тунца,
1−2 небольших луковицы (лучше выбрать лук-шалот),
сок лимона,
соль,
перец,
свежая петрушка,
растительное масло для заправки.
Салат Цезарь
Классический и всем известный Цезарь уже давно готовят на праздничный стол. Однако, многие думают, что его тяжело готовить — это не так. В нем нет ничего сложного, вы обязательно должны приготовить его на Новый год 2022.
Ингредиенты:
салат ромен — 1 шт.
батон/багет — 1 шт.
сыр пармезан — 100 г
чеснок — 1 зубчик
Для заправки:
яйцо — 2 шт.
рыбный соус — 1 ч.л.
вустерский соус — 1 ч. л.
чеснок — 1 зубчик
горчица — 1 ч. л.
сок лимона — 1 ч.л.
сыр пармезан — 50 г
оливковое масло
соль,
перец
Салат со свеклой
Салат из свеклы обладает двумя важными свойствами: он полезный и красиво выглядит. Благодаря своим вкусовым качествам свекла отлично сочетается с самыми разными продуктами. Такой салат любят и дети, и взрослые, поэтому его точно съедят за новогодним столом.
Ингредиенты:
300 г свеклы (2−3 небольшие свеклы, вареных или запеченных)
15 г кедровых орехов (1,5 ст. л. с горкой)
70 г феты (3,5 ст. л.)
10−15 мл оливкового масла (2−3 ч.л.)
соль (по вкусу)
мангольд (по желанию)