МИД России предупредил лукашистов о последствиях прекращения транзита газа 6 24.12.2021, 10:10

7,122

фото: ТАСС

Россия дорожит статусом надежного поставщика энергоресурсов.

Возможное прекращение транзита газа через Беларусь не отвечало бы ни интересам Москвы, ни Запада, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Дипломат отметил, что российский газ поставляется в страны Западной и Центральной Европы по четырем направлениям — «Турецкому потоку» и «Северному потоку», украинскому маршруту и через Беларусь.

«Белорусский маршрут является очень важным, через него ежегодно прокачивается около 40 млрд кубометров, или 20−25% всех объемов. А это 7% потребления газа в Евросоюзе. Россия дорожит статусом надежного поставщика энергоресурсов», — подчеркнул Полищук.

«Закрытие белорусского транзита не отвечало бы ни российским интересам, ни интересам западных потребителей, отразилось бы на объемах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды», — добавил он.

Напомним, Лукашенко грозил ответить подобными мерами (перекрыть газ и транзит. — ред.) на пятый пакет санкций. В частности он напомнил, что через Беларусь идет транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал — Европа» (его единственным владельцем является «Газпром». — ред.), «причем в последнее время объемы транзита газа из России на Запад значительно увеличились».

Владимир Путин, комментируя это заявление, сообщил, что не обсуждал с Лукашенко вопрос о перекрытии газа. И высказал предположение, что сделано оно было «в сердцах». А Дмитрий Песков отметил, что Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в Европу вне зависимости от действий Беларуси.

Позже в интервью Дмитрию Киселеву Лукашенко вновь заявил, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на это сказал, что Россия понимает, чем вызваны жесткие заявления белорусской стороны о готовности остановить транзит российского газа, но рассчитывает, что это не приведет к срыву выполнения обязательств РФ перед ЕС.

Наконец, в интервью турецкой телерадиокомпании TRT он рассказал, что если санкции ЕС «поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой».

Его заявление опять был вынужден комментировать Дмитрий Песков. «Хотели бы надеяться, что ничто не помешает России и дальше безупречно выполнять обязательства по контрактам».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».