Bloomberg: Россия продолжает стягивать вооружение к границе с Украиной 9 24.12.2021, 10:24

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иллюстрационное фото: reuters

На спутниковые снимки попали переброшенные Москвой танки и артиллерия.

Российская Федерация продолжает наращивать силы на границе с Украиной и стягивает военную технику. Москва с ноября перебросила в приграничные районы Украины «танки, артиллерию и системы».

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на спутниковые снимки военно-разведывательной компании Janes.

В издании указывают, что хотя на фотографиях изображено ограниченное количество российских войск, «Россия сможет быстро и втайне укрепить силы», отправив большие формирования поездами и самолетами.

Россия с конца октября стягивает войска к украинским границам. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, на начало декабря численность российских войск у границ Украины и на временно оккупированных территориях составила более 94 тыс. солдат и офицеров.

Западные СМИ со ссылкой на источники сообщали, что российское вторжение в Украину может произойти в начале 2022 года.

Ситуация у восточной украинской границы вызывает беспокойство среди чиновников США и стран Европы. По словам американского президента Джо Байдена, Белый дом готовит комплекс мер, чтобы не допустить вторжения России в Украину. Глава Белого дома охарактеризовал их как «наиболее всеобъемлющий комплекс инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать».

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