«Чудес» для режима больше не будет 1 24.12.2021, 10:31

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Экономист подвел итоги года.

Ожидалось, что 2021-й будет годом экономического обвала.

Экономист Сергей Чалый считает, что происходит подготовка к каким-то случаям кризисного развития ситуации:

«Власти постепенно начинают понимать, что экономическое «чудо» как-то исподволь начинает сводиться на нет. Это видно из приостановки или замедления роста обрабатывающей промышленности. Скорее всего, санкции будут использованы как способ сказать: «Это же не у нас такая экономическая политика, это же все эти негодяи».

Власти готовы смириться с рецессией в следующем году:

«Планы на следующий год построены весьма специфическим образом – с расчетом на желания. Сначала мы планируем расходы, необходимые, чтобы обеспечить социально-экономическую стабильность, а потом под расходы будут подгоняться объективные мировые показатели, на которые Беларусь никак не влияет», — считает экономист.

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