Медики сравнили уровень опасности штаммов «Дельта» и «Омикрон» 1 24.12.2021, 10:37

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Исследование провели в Имперском колледже Лондона.

Группа экспертов из Имперского колледжа Лондона сравнили, насколько являются опасными и заразными штаммы коронавируса Дельта и Омикрон.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Во время исследования эксперты проанализировали данные о 11 тысячах 329 пациентах с Омикроном. По словам экспертов, еще нет никаких доказательств того, что этот штамм является более легким, чем Дельта, который появился раньше.

Кроме того, Омикрон имеет более высокую вероятность повторного заражения. Так, если после того, как человек болел Дельтой, его защита от него была на уровне в 89 процентов, то с Омикроном все куда хуже.

Так, перенесший штамм Омикрон человек имеет защиту от него, которая эффективна лишь на 19 процентов.

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