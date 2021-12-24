«Синепалый в этом уравнении явно лишний» 4 24.12.2021, 10:44

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Фигуры на шахматной доске уже расставлены.

Вчера состоялось очередное заседание «не пойми чего, непонятно по какому вопросу». Из заявлений только то, что «референдум» пройдет во второй половине февраля. А после него «случится все остальное». На следующей неделе «народ начнет обсуждать», но недолго. Собственно говоря, ничего нового. А точнее, вообще ничего, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Зачем же очередной сеанс бессодержательного сотрясания воздуха?

Как обычно, некоторые вещи продиктованы календарем старшего брата. Вчера в Кремле прошла большая пресс-конференция, и нужно было публично закинуть готовность двигаться в русле «конституционной реформы». Больше продавать Кремлю нечего.

В любом случае, какого-то внятного проекта сегодня никому так и не показали, ограничившись общей фразой, что «все нужно будет перестроить».

Сама «перестройка» зависит от итогов визита в Кремль. На этой неделе не приняли, но назначали Бориса Грызлова новым послом. Судя по тому, что в госпомойках тишина, назначение в Минске понято правильно, и оно не понравилось.

Итак, что есть, для торга с Москвой? «Конституционная реформа», окончательный вариант, которой может быть продемонстрирован в зависимости от результатов торга.

Остатки суверенитета.

Что есть у Москвы? Деньги и Борис Грызлов. А также возможность поговорить с альтернативой синепалому.

Москве нужно решить сразу несколько проблем: свой транзит, транзит в Беларуси и, конечно же, ситуацию с Украиной. Синепалый в этом уравнении явно лишний в своем нынешнем формате. Транзит ему нужен только в формате из Минска в Кремль. А воевать с Украиной он не хочет, потому что каратели умеют воевать только со своим безоружным народом.

Все оставшиеся фигуры на шахматной доске уже расставлены. Место белорусов в этой партии зависит только от самих белорусов.

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