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«Синепалый в этом уравнении явно лишний»

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  • 24.12.2021, 10:44
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«Синепалый в этом уравнении явно лишний»

Фигуры на шахматной доске уже расставлены.

Вчера состоялось очередное заседание «не пойми чего, непонятно по какому вопросу». Из заявлений только то, что «референдум» пройдет во второй половине февраля. А после него «случится все остальное». На следующей неделе «народ начнет обсуждать», но недолго. Собственно говоря, ничего нового. А точнее, вообще ничего, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Зачем же очередной сеанс бессодержательного сотрясания воздуха?

Как обычно, некоторые вещи продиктованы календарем старшего брата. Вчера в Кремле прошла большая пресс-конференция, и нужно было публично закинуть готовность двигаться в русле «конституционной реформы». Больше продавать Кремлю нечего.

В любом случае, какого-то внятного проекта сегодня никому так и не показали, ограничившись общей фразой, что «все нужно будет перестроить».

Сама «перестройка» зависит от итогов визита в Кремль. На этой неделе не приняли, но назначали Бориса Грызлова новым послом. Судя по тому, что в госпомойках тишина, назначение в Минске понято правильно, и оно не понравилось.

Итак, что есть, для торга с Москвой? «Конституционная реформа», окончательный вариант, которой может быть продемонстрирован в зависимости от результатов торга.

Остатки суверенитета.

Что есть у Москвы? Деньги и Борис Грызлов. А также возможность поговорить с альтернативой синепалому.

Москве нужно решить сразу несколько проблем: свой транзит, транзит в Беларуси и, конечно же, ситуацию с Украиной. Синепалый в этом уравнении явно лишний в своем нынешнем формате. Транзит ему нужен только в формате из Минска в Кремль. А воевать с Украиной он не хочет, потому что каратели умеют воевать только со своим безоружным народом.

Все оставшиеся фигуры на шахматной доске уже расставлены. Место белорусов в этой партии зависит только от самих белорусов.

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