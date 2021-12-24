Ошибки Путина 3 24.12.2021, 10:56

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявления президента РФ вызывают как минимум вопросы.

Во время своей очередной, уже 17-ой большой пресс-конференции, Владимир Путин ответил на десятки вопросов. Некоторые из его ответов оказались как минимум спорными. «Дождь» проверил слова Путина и среди множества неоднозначных утверждений нашел пять примеров, которые вызывают больше всего вопросов.

О вакцинации в Германии

«У нас, к сожалению, так же, как во многих других странах, – возьмите некоторые европейские страны, они тоже переживают по поводу того, что низкий уровень вакцинации, – скажем, в Федеративной республике Германия, в стране с очень хорошо развитой системой здравоохранения, хотя и там тоже много критики в адрес системы здравоохранения, но всё-таки одна из наиболее эффективных систем в Европе, – низкий уровень».

<...> «По поводу того, надо ли усиливать ответственность и так далее. В Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий. И что толку?»

Неясно, почему из всех европейских стран, в некоторых из которых уровень вакцинации действительно невысокий, Путин решил привести в пример именно Германию, где прививку себе сделали подавляющее число взрослых.

В Германии, по данным сервиса Our World in Data, который агрегирует информацию по странам из официальных источников, хотя бы одну прививку уже получили 73% от всего населения страны, в России – 49%. Путин при этом сказал, что коллективный иммунитет в России составляет 59,4%, но сюда входят и переболевшие ковидом, а не только вакцинированные.

В Германии, где изначально делали упор на вакцинации групп риска и пожилых людей, привито 87% людей старше 60 лет (в России 60%) и 78% от 18 до 59 лет. Таким образом в Германии вакцинирован 81% взрослого населения, в России, по словам министра здравоохранения, – 62%. Кроме того, Германия начала вакцинацию подростков, укол уже получили почти 60% детей в возрасте от 12 до 17 лет. В России вакцинацию подростков только запускают: на этой неделе вакцина от ковида была включена в календарь профилактических прививок.

О российском и американском законе про иноагентов

«Наш закон гораздо более либеральный. Если вы полагаете, что этого недостаточно, и так же, как ваш коллега, говорите: нужно вводить уже ответственность, в том числе уголовную, за невакцинацию – давайте мы сделаем, как в США, введём уголовную ответственность за эту деятельность, если организация не прекращает свою работу. Но мы не требуем даже прекращения, просто вы скажите по-честному источник вашего финансирования назовите».

Формально за непрекращение работы иностранного агента в России нет уголовной ответственности, но это не значит, что российский закон либерален. В реальности российским иноагентам как раз и грозит до 5 лет тюрьмы. С 1 марта 2021 года в России действует новая редакция статьи 330.1 УК РФ («злостное уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в связи с признанием лица выполняющим функции иностранного агента»). По ней людям-иноагентам за повторное нарушение закона, например не вовремя поданную отчетность или неверное указание пометки, будет грозить как раз 5 лет колонии.

Если человек, признанный СМИ-иноагентом, трижды в течение года нарушит правила, ему грозит до двух лет лишения свободы. Отдельно российские законы указывают ответственность для людей, которые ведут «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ» и не включились в реестр иноагентов добровольно. В их случае уголовное дело будут возбуждать сразу, а грозить им будет штраф в 300 тысяч рублей или те же 5 лет лишения свободы – «пятерочка», как сказал Путин.

О создании в Украине «анти-России»

«Второй вариант – это в целом создание (я уже говорил это в своей статье) на этой территории такой «анти-России» с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению».

Путин вновь вспомнил о неком плане по созданию в Украине проекта «анти-России». Вот как он писал о нем в своей статье: «Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой – превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция "Украина - не Россия„ уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия„, с чем мы никогда не смиримся».

Как следует из статьи, Путин считает, что «западные авторы проекта "анти-Россия"» настраивают украинскую политическую систему, чтобы менялись президенты, депутаты, министры, но была неизменной установка на разделение с Россией, на вражду с ней».

После выхода статьи Русская служба «Би-би-си» отследила истоки этого понятия. Оказалось, что впервые оно было использовано в издании «Столетие.ру». В заметке под заголовком «Грузию спасут фермеры из ЮАР» утверждалось, что проект «анти-России» в Грузии пытается осуществить Михаил Саакашвили. С 2011 года в издательстве «ЭКСМО» вышла серия конспирологических книжек под общим названием «Проект АнтиРоссия», где в том числе публиковались книги «Доктрина Даллеса в действии» и «Збигнев Бжезинский: сделать Россию пешкой». Об этом проекте в 2012 году писал на сайте журнала «Однако» Михаил Леонтьев (нынешний пресс-секретарь «Роснефти»), эта тема развивалась и в российском ЖЖ прежде, чем в 2021 году появилась в статье Путина, где он уже писал о проекте как об историческом факте.

О пророссийских силах в украинской политике

«Мы готовы работать с теми, кто хотел бы выстроить отношения с Россией в добрососедском ключе. Но что происходит с этими силами? Внесудебные расправы, санкции против своих граждан или просто убийства на улице. Вот сейчас вы спрашивали — у нас люди сидят в тюрьме. А там что? Убили на улице — не ищет вообще никто. Вон в Одессе заживо сожгли людей, хоть пальцем кто-то пошевелил? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают».

Нельзя сказать, что пророссийски настроенные граждане Украины подвергаются жестоким гонениям. К «силам, которые хотели бы с нами работать», упомянутым Путиным, можно отнести, например, депутата Виктора Медведчука — главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), которого называют «кумом Путина». На выборах 2019 года партия Медведчука получила второе место в парламенте с результатом 13,05% голосов. При этом в 2018–2019 годах Медведчук неоднократно летал в Москву на официальные переговоры с Путиным и первыми лицами российского государства.

В феврале 2019 года украинские власти возбудили против Медведчука дело о госизмене и содействии терроризму. Позже к этому добавили обвинение в расхищении национальных ресурсов в Крыму. В октябре 2021 года Медведчуку предъявили обвинение, но он находится не под стражей, а под домашним арестом. Дело Медведчука не обернулась преследованиями его сторонников.

Об отравлении Алексея Навального

«Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Мы направляли многократно официально запросы от прокуратуры: дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет, ни одного материала. Чем это объяснить? Вот про этот «Новичок» или как там его. Ну дайте хотя бы… Предложили, чтобы наши туда приехали специалисты, вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции и канцлеру ФРГ. Дайте нам основания для возбуждения уголовного дела! Нет. Ноль. Спрашиваю: «Как это объяснить?» Молчание. Так что про это не нужно говорить, давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить».

К словам Путина о просьбе передать России «хоть какие-то материалы», подтверждающие отравление, есть вопросы. Генпрокуратура России действительно отправила в Германию восемь запросов с просьбами предоставить копии медицинских документов Навального, историю его болезни, его биоматериалы и дать допросить лечащих врачей. Но Германия, которая не расследует отравление Навального, ответила, что у России есть все необходимые данные для возбуждения уголовного дела (например, пробы крови, ткани и одежды Навального).

Расследованием применения химического оружия в случае Навального занимается международная Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Осенью 2020 года она опубликовала доклад, в котором подтвердила, что в образцах биологических жидкостей Навального были найдены «биомаркеры ингибитора холинэстеразы» — вещества, относящегося к группе запрещенных. Германия потребовала, чтобы доступ к результатам расследования был предоставлен всем странам, поддержавшим Конвенцию о запрещении химического оружия. Россия ратифицировала эту Конвенцию в 1997 году — и в заявлении ОЗХО отдельно говорилось, что технический секретариат готов дать России доступ к экспертизе.

Российские власти попросили отправить в Россию технических специалистов, чтобы провести совместные исследования обстоятельств возможного отправления. В октябре глава ОЗХО Фернандо Ариас ответил, что это возможно при условии, что Навальный даст свое согласие на доступ к его медицинским документам. После этого Россия предложила провести исследования в петербургской 62-й лаборатории «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, на что ОЗХО ответила, что независимую экспертизу можно провести только в одной из уполномоченных организацией лабораторий. В марте 2021 года полпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что предложение России «потеряло актуальность» из-за «неконструктивного подхода технического секретариата» организации.

В конце своего ответа корреспонденту «Русской службы Би-би-си» Путин (вольно или невольно) процитировал Александра Лукашенко, который в интервью российским СМИ на вопрос об избиениях задержанных журналистов Russia Today в изоляторе на Окрестина сказал: «Может, перевернем эту страницу?». «С удовольствием», — ответила главред Russia Today Маргарита Симоньян, бравшая интервью.

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