В Беларуси запретили российские стиральные порошки

В Беларуси запретили российские стиральные порошки8
- 24.12.2021, 11:00
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У них обнаружили «низкую моющую способность».
Стиральный порошок «Laundry Time» универсал автомат с маркировкой «BIOSTAR AUTOMAT UNIVERSAL» и жидкое средство для стирки – гель «SORTI COLOR» запретили продавать в Беларуси. Об этом сообщается на сайте Госстандарта.
Оба продукта произведены в России.
Что касается порошка «BIOSTAR AUTOMAT UNIVERSAL», то специалисты Госстандарта выяснили, что производитель вводит покупателей в заблуждение по поводу качества этого средства.
В частности, показатель «моющая способность» у этого порошка составляет всего 27,1±5,1 %, в то время как нормой считается не менее 85 %.
Тем временем гель для стирки «SORTI COLOR» нельзя использовать в автоматических стиральных машинах, однако производитель указал назначение продукции «для стирки в автоматических стиральных машинах». В Госстандарте отметили, что при норме не более 180 мм показатель пенообразования в этом геле составил (237±5) мм.