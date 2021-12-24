Ученые: В Землю врезалось антивещество, прилетевшее из другой галактики 2 24.12.2021, 11:11

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иллюстрационное Фото: nasa

Необычное событие произошло несколько лет назад.

Нейтринная обсерватория IceCube несколько лет назад зафиксировала весьма странный сигнал. Современный детектор располагается под землей на территории Южного полюса. Спустя много лет астрофизики проанализировали полученные данные и подтвердили то, что тогда в нашу планету врезалась частичка антивещества.

Об этом сообщает Discovery Magazine.

В этом случае говорится о частице, которая называется антинейтрино. Она появилась далеко за пределами Млечного Пути в другой галактике и затем врезалась в Антарктиду.

Присутствующая в физике модель элементарных частиц говорит о том, что совершенно любой тип частиц в обязательном порядке имеет аналог антивещества. Шелдон Глэшоу практически 60 лет назад начал говорить о том, что произойдет когда-то столкновение антинейтрино с электроном, что станет причиной образования целого каскада других частичек. Установить следы «резонанса Глэшоу» весьма проблематично, ведь для того, чтобы создать антинейтрино потребуется минимум в тысячу раз больше энергии, чем можно получить с помощью наиболее мощных коллайдеров, присутствующих на нашей планете.

Сделанное на IceCube невероятно открытие стало лучшим доказательством, что сверхмассивные черные дыры могут выступать отличными ускорителями и запускать даже те частицы, которые обладают невероятно высоким показателем энергии. При этом процесс возможен только в случае взаимодействия антинейтрино с ускорителями естественного характера.

Открытие играет очень важную роль. Оно не только доказало Стандартную модель, но еще и показало, что космос может выступать в качестве высокоэнергетической лаборатории, где можно открыть совершенно новые законы физики.

Ранее мы писали о том, что неизвестный источник за 47 дней прислал на Землю 1650 сигналов. Команда ученых под управлением профессора Ли Ди и доктора Ван Пея из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук уловили самый крупный набор радиовсплесков. Они поступили за очень короткий промежуток времени. При этом источник сигналов находится в далеком космосе и на сегодняшний день остается неизвестным.

А также напомним, что ученые искали темную материю, а нашли темную энергию. Темная энергия представляет собой некую таинственную силу, которая находится во Вселенной и становится причиной ее постепенного ускорения. До сегодняшнего дня ее не удавалось зафиксировать, поэтому она считалась исключительно теоретической величиной. Но эксперимент XENON1T, который проводился под Апеннинскими горами на территории Италии, продемонстрировал очень интересные результаты. Специалисты из Кембриджа уверены, что в этом случае замешана именно темная энергия.

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