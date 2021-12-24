Цена на газ в Европе упала ниже $1300
- 24.12.2021, 11:24
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Еще три дня назад стоимость газа била исторические рекорды.
Стоимость газа в Европе упала в пятницу, 24 декабря, ниже 1300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов.
Цены падают на фоне роста выработки ветряной генерации до 13,8% в четверг после 7,1% в среду и трехмесячного минимума в 5,52% во вторник, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.
Также на стоимость газа влияет рост поставок СПГ в Европу на 66% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, 21 декабря цена на газ обновила исторический максимум, почти достигнув 2200 долларов за тысячу кубометров.