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Стали известны имя и должность пьяного ябатьки, извинявшегося на камеру перед ГАИ

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  • 24.12.2021, 11:30
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Стали известны имя и должность пьяного ябатьки, извинявшегося на камеру перед ГАИ

Майку с цитатой Таракана он купил не просто так.

Вчера, 23 декабря, в Минске задержали пьяного водителя в майке с цитатой Лукашенко: «Будет очень интересно». Такой мерч недавно начали продавать в одном из торговых центров Минска. Видео появилось в телеграм-канале ГАИ, но позже его удалили.

Журналисты попытались выяснить, кто этот водитель.

«Наша Ніва» первой обратила внимание, что мужчина в кадрах очень похож на Геннадия Казаченко, контрабасиста Национального театра оперы и балета и квинтета «Серенада». Издание обратилось к коллегам Геннадия, но там сообщили, что не знают о задержании.

В анонимном комментарии zerkalo.io сотрудники театра также подтвердили, что речь идет об их коллеге: «95%, что это Казаченко. Характерная мимика, походка, конструкции фраз». Тем более, что в своем инстаграме музыкант выложил несколько фотографий и магазина, где продается одежда с цитатами Лукашенко. Одна из них — мы поделились ей в этой заметке — совпадает с видео, опубликованном, а потом удаленном ГАИ.

О том, что речь идет о Казаченко, косвенно свидетельствуют еще два обстоятельства. В своем инстаграме он поделился информацией, что ходил на спектакль Веры Поляковой, жены министра иностранных дел Владимира Макея, и поблагодарил ее за игру. Также, как выразился один из сотрудников театра, «Серенада» периодически участвует в провластных мероприятиях, а его руководитель, певица Татьяна Третьяк, придерживается провластных взглядов. Вероятно, музыкант покупал майки не просто так, а разделял позицию автора цитат.

О самом Казаченко известно немного. Он окончил Белорусскую государственную академию музыки. «Для разных проектов нужны разные типы музыкантов. Где-то — супер-виртуозы, где-то — больше педагоги-практики. Мне кажется, что он относится ко второй категории», — прокомментировал Zerkalo.io один из сотрудников белорусского Большого театра.

В поисковых системах не сохранилось упоминания об участии Казаченко в каких-либо конкурсах или проектах. В Оперный он пришел относительно недавно, а в составе «Серенады» — этот коллектив образован в 2006 году из числа артистов оркестра театра — появился лишь в марте этого года.

Характеризуя Геннадия Казаченко как человека, сразу три собеседника Zerkalo.io, не сговариваясь, назвали его «странным», а также «тихим». Относительно профессиональных качеств — «старательным», «требовательным», «принципиальным» и «скромным трудягой».

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