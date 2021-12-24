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В российской Астрахани вспыхнула реанимация ковидной больницы

  • 24.12.2021, 11:36
В российской Астрахани вспыхнула реанимация ковидной больницы

При пожаре погибли два человека.

В российской Астрахани произошло возгорание в реанимационном отделении областной инфекционной больницы, погибли два человека. Там лежат пациенты с коронавирусом. Об этом сообщают «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники. Информацию подтвердило демократическое издание «Дождь».

Пожар площадью 15 квадратных метров произошел в инфекционной клинической больнице имени А. М. Ничоги. Как отмечает РЕН-ТВ, пожар произошел в реанимации на первом этаже. Он уже ликвидирован.

Источник «Интерфакса» в администрации больницы рассказал, что в учреждении произошло возгорание оборудования. Предположительно, это был аппарат ИВЛ. По словам другого источника агентства, аппараты ИВЛ были исправны в момент пожара, а причиной возгорания стала неисправность в системе освещения. Телеграм-канал «Подъем» пишет, что согласно одной из версий, в больнице взорвался кислородный баллон. По другой версии, причиной пожара стало короткой замыкание в плафоне.

Региональное управление МЧС подтвердило информацию о пожаре в больнице. По данным ведомства, пострадали несколько людей.

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