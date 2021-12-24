За режим Лукашенко вступились сербские радикалы 1 24.12.2021, 11:38

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Накануне Сербия присоединилась к пятому пакету санкций ЕС против режима в Беларуси.

В Сербии за белорусские власти вступились... неофашисты. Один из лидеров Сербской радикальной партии Александр Шешель призвал власти страны отозвать решение о присоединении к санкциям, которые ввел Евросоюз, и принести извинения официальному Минску, сообщает euroradio.fm.

СРП выступает за создание «Великой Сербии» и против сближения страны с Евросоюзом и НАТО. На парламентских выборах 2020 года партия получила 2% голосов и 0 мандатов.

О том, что Сербия присоединяется к пятому пакету санкций ЕС против режима Лукашенко, стало известно накануне.

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